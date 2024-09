Afrika fährt die Produktion kritischer Rohstoffe hoch

Bergbauunternehmen entdecken auf der Suche nach kritischen Rohstoffen Afrikas Lagerstättenreichtum. Niobium, Lithium, Mangan: Projekte von erheblicher Größe und Bedeutung gehen in den kommenden Jahren reihenweise an den Start.

Globe Metals & Mining ist einem Deal sehr nahe, der im Bergbau als Wegbereiter für den Übergang zur Produktion gilt. Das australische Unternehmen verkündete vor wenigen Wochen die verbindliche Absicht zum Abschluss einer Abnahmevereinbarung mit der belgisch-niederländischen Affilips N.V.

Minenexplorer aus Afrika bedienen europäische Nachfrage

Affilips (vgl. www.kbmaffilips.com) ist ein Anbieter von Vorlegierungen. Noch vor wenigen Jahren wäre der Besuch der Delegation des an Kunden in 80 Ländern liefernden Konzerns als eher ungewöhnlich eingestuft worden. Doch mittlerweile gilt das Projekt in Einkäuferkreisen als hochrelevant für den Bezug eines unverzichtbaren Nischenmetalls: Hier, im Norden Malawis – etwa 250 Kilometer nördlich von Lilongwe – entsteht das erste große Niobium-Projekt seit Jahrzehnten.

Affilips sucht nach einem Lieferanten für Niobium, das Aluminium zu mehr Festigkeit verhilft, Stahl fester und zäher macht und als Legierungszusatz für rostfreie Stähle, Sonderedelstähle und Nichteisenlegierungen eingesetzt wird.

Der Rohstoff kommt in der Bau-, Automobil-, Luft- und Raumfahrt-, Schiffbau- sowie der Öl- und Gasindustrie, bei Stahlkonstruktionen für Gebäude und bei Pipelines zum Einsatz - und ebenso in supraleitenden Magneten für Magnetresonanztomographen (MRT) in Krankenhäusern, in Schaltkreisen von Mobiltelefonen und als Zusatz zu Glas in Kamera- und Brillengläsern.

In Zukunft könnte das Einsatzfeld noch wachsen, weil Niobium die Ladezeiten von EV-Akkus verkürzen und die Brandgefahr verringern kann. Das Research-Unternehmen Mordor Intelligence schätzt, dass die Nachfrage nach Niobium bis zum Jahr 2029 um jährlich 9,92 % zunehmen wird. Das Marktvolumen soll bis 2029 auf 171,49 kt steigen.

Malawi: 3.155 Tonnen Niobium bei Kanyika

Der Markt für Niobium wird bislang durch fünf Unternehmen dominiert. Neben CBMM handelt es sich dabei um CMOC, Magris, NioCorp Development und Changsha South Tantalum Niobium.

Kanyika könnte Globe Metals & Mining auf Anhieb zu einem Produzenten der zweiten Reihe hinter den Platzhirschen machen. In Phase-2 – deren volle Produktionskapazität für das dritte Quartal 2028 geplant ist – sollen 3.155 Tonnen Nb2O5 (und zusätzlich 142 Tonnen Ta2O5) pro Jahr produziert werden.

Seite 2 ► Seite 1 von 4