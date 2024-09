Dax korrigiert wieder bei 19.000 Punkten

Ein erneuter Test der Bestmarke von 19.044 Punkten blieb dem Dax mit dem schwachen Auftakt verwehrt. Schon am Vortag war er dem Rekord aus der Vorwoche nur näher gekommen, seitdem fehlen aber die Anschlusskäufe. Auch mit der Ankündigung weitreichender Konjunkturmaßnahmen durch Chinas Zentralbank gelang kein Befreiungsschlag. Die Notenbank senkte ihren Leitzins so deutlich wie nie zuvor.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Rally beim Dax hat am Mittwoch einmal mehr ihre Begrenzung bei 19.000 Punkten gefunden. Belastet von einem Kursrutsch bei SAP gab es im frühen Handel einen Rücksetzer bis auf 18.840 Punkte. Allerdings erholte sich der Leitindex von diesem Tief schon wieder etwas. Zuletzt büßte er noch ein halbes Prozent auf 18.907 Punkte ein. Der MDax legte dagegen um 0,59 Prozent auf 26.236 Zähler zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es aber gleichauf mit dem Dax um ein halbes Prozent nach unten.

Die Experten der Helaba betonten am Mittwochmorgen nach den jüngsten Wirtschaftsdaten wie etwa dem Ifo-Index, dass die konjunkturellen Perspektiven getrübt bleiben. Die Währungshüter dürften sich deshalb darin bestärkt sehen, den Zinssenkungskurs fortzusetzen, schrieben sie. Trotz der Konjunkturaussichten und geopolitischer Spannungen halte die positive Grundstimmung am deutschen Aktienmarkt jedoch an. Der Aufwärtsimpuls sei intakt und ein Test und Überschreiten der Marke von 19.044 weiterhin möglich.

Mit SAP trug ein Schwergewicht am Mittwoch maßgeblich zum Dax-Rücksetzer bei. Mit einem Kursrutsch um 3,6 Prozent ging ein Rekordlauf bei den Aktien des Softwarekonzerns zu Ende. Eine Meldung der US-Justiz sorgte für Mollstimmung und lud die Anleger zu Gewinnmitnahmen ein. Demnach befinden sich die Geschäfte von SAP und dem IT-Wiederverkäufer Carahsoft unter der Lupe.

Bewegung gab es nach den Quartalszahlen der Hornbach Holding . Nach einem früh erreichten Hoch seit mehr als zwei Jahren lag der Kurs hier zuletzt auf Vortagsniveau. Der Baumarktkonzern musste zwar in den Sommermonaten einen Umsatzrückgang hinnehmen, konnte aber seinen operativen Gewinn etwas steigern. Dieser übertraf die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.

Im Fokus standen weiter die angeschlagenen Autowerte, die sich zuletzt erholt hatten. Hier blieben Gewinnmitnahmen aus, denn von Mercedes-Benz über die Porsche AG bis hin zu Volkswagen gab es nochmals Gewinne. Nur die Aktien des Vortagssiegers BMW lagen leicht im Minus. Sie behaupteten sich aber über der 21-Tage-Linie, die zuletzt überschritten wurde./tih/jha/