Dax startet im Minus und entfernt sich wieder von 19.000er-Marke

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Mittwoch zunächst Kursverluste verzeichnet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Dax mit rund 18.900 Punkten berechnet, was einem Minus von 0,5 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Vortag entspricht. An der Spitze der Kursliste rangierten Bayer, die Porsche-Holding und Siemens, am Ende SAP, Airbus und Siemens Energy.Der Dax hatte am Dienstag im Tagesverlauf zum zweiten Mal die Marke von 19.000 übersprungen, ein Schlusskurs über der Marke war dem deutschen Leitindex aber einmal mehr nicht vergönnt. "Wie die letzten Male auch haben mit dem Erreichen des neuen Allzeithochs Gewinnmitnahmen eingesetzt", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Auffallend ist das niedrige Volumen der ausstehenden Dax-Future-Kontrakte. Dieses Open-Interest ist so niedrig wie zuletzt im Jahr 1995. "Das deutet darauf hin, dass die Absicherungsquote über Futures aktuell extrem niedrig ist", so Altmann.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1192 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8935 Euro zu haben.Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 74,84 US-Dollar; das waren 33 Cent oder 0,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.