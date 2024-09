Erstanalyse von Atrium Research sieht die Aktie bei derzeit $1

Die in Toronto ansässige Atrium Research Corp. veröffentlichte gestern eine Erstanalyse zu Tocvan Ventures Corp., die auch über Bloomberg, Reuters, X und vielen anderen Portalen verbreitet wird, weswegen eine große Resonanz erwartet werden kann.

Der 24-seitige Report, der hier als PDF heruntergeladen werden kann, kommt zu dem Ergebnis, dass die Aktie stark unterbewertet ist und es wird eine klare Kaufempfehlung ("BUY rating") mit Kursziel $0,90 ausgesprochen und fundiert erklärt. Dies entspricht einer möglichen Rendite von mehr als 100% gemessen am gestrigen Schlusskurs von $0,47. Den aktuellen NPV-8% ("Net Present Value") sieht das Research-Haus bei $196 Mio. bzw. $3,81 pro Aktie.

Interessant sind vor allem die folgenden Passagen (frei übersetzt aus dem Englischen) :

• "Das Geschäftsmodell von Tocvan konzentriert sich auf die kosteneffiziente Entwicklung von Projekten mit hohem Potenzial in einem sicheren und risikoarmen Rechtsraum in einem frühen Stadium, mit dem Ziel, diese in Produktion zu bringen. Tocvan besitzt 2 Projekte, sein Flaggschiff, das Gran Pilar Gold-Silber-Projekt, und das El Picacho Gold-Silber-Projekt. Die aktuelle Priorität besteht darin, das Gran Pilar-Projekt durch eine bevorstehende erste Ressourcenschätzung in Produktion zu bringen, gefolgt von der Genehmigung und dem Bau einer 50.000 t-Pilotanlage. Tocvan hofft, in die Fußstapfen von Unternehmen aus der Umgebung wie Minera Alamos (MAI:TSXV, Marktkapitalisierung: $117 Mio.) und Alamos Gold (AGI:TSX, Marktkapitalisierung: $11 Mrd.) zu treten, die ihre Goldminen in Sonora mit minimalen Investitionsausgaben in Betrieb nahmen und von dort aus organisch wuchsen. Die kommenden 12 Monate werden für Tocvan von entscheidender Bedeutung sein, da das Unternehmen beabsichtigt, seine erste Ressourcenschätzung für das Gran-Pilar-Projekt zu veröffentlichen, Genehmigungen einzuholen und mit dem Bau einer Pilotanlage zu beginnen, wobei die ersten Cashflows für das nächste Jahr erwartet werden."

• "Beide Projekte von Tocvan befinden sich in Sonora, Mexiko, und profitieren von einer minenfreundlichen Rechtsprechung, die für ihre Gold- und Silberlagerstätten bekannt ist. Mit einem stabilen Rechtsrahmen, einer etablierten Bergbauinfrastruktur und Arbeitskräften sowie niedrigeren Produktionskosten zieht die Region immer wieder internationale Minenunternehmen an. Um zu verdeutlichen, wie niedrig die Betriebskosten für Tocvan sind, möchten wir erwähnen, dass die Bohrkosten des Unternehmens nur $130 USD pro Meter für RC-Bohrungen und $170 USD pro Meter für Kernbohrungen betragen, was nur einen Bruchteil anderer Regionen weltweit ausmacht. Darüber hinaus ist das Genehmigungsverfahren in Mexiko vorhersehbar und extrem kurz (die Genehmigung von Explorationsvorhaben dauert in der Regel nur 21 Tage, einschließlich der Genehmigung des Pilotbetriebs), was es zu einem idealen Standort für Tocvan macht, um das Gran-Pilar-Projekt voranzutreiben und seine Produktionspläne umzusetzen."

• "Tocvan bewegt sich auf eine erste Ressourcenschätzung zu, die im 1. Quartal 2025 erwartet wird und eine anfängliche Größe von 250.000 bis 500.000 Unzen Gold anstrebt. Diese Schätzung wird die Grundlage für einen größeren Betrieb über die 50.000-t-Pilotanlage hinaus bilden, die voraussichtlich im 1. Halbjahr 2025 in Betrieb genommen wird. Das Ziel der Pilotanlage ist es, einen "Proof of Concept" zu liefern, um nicht-verwässernde Cashflows durch Goldproduktion auf kostengünstige Weise zu erzielen, wie bei der vergleichbaren Minera Alamos (MAI:TSXV, Marktkapitalisierung: $117 Mio.) Wir stellen fest, dass die erste Ressourcenschätzung zwar voraussichtlich nur einen bescheidenen Umfang haben wird, aber dennoch eine lange Lebensdauer der Mine (5–6 Jahre) für einen Betrieb mit einer jährlichen Produktion von ca. 50.000 Unzen Gold bieten sollte. Dies würde das Unternehmen in eine Position mit hohem Cashflow bringen, in der es größere Explorationsprogramme finanzieren und die Ressource ohne Verwässerung ausbauen kann."

• "Während Tocvan auf seine erste Ressource zusteuert, werden auch die Genehmigungen für eine Pilotanlage zur Verarbeitung von 50.000 t Material fertiggestellt, mit deren Bau voraussichtlich im 1. Quartal 2025 begonnen wird. Die geschätzten Gesamtkosten für den Bau und Betrieb der Anlage belaufen sich auf ca. $1,7 Mio. USD, wobei die potenziellen Einnahmen bei ca. $2,3 Mio. USD liegen, basierend auf einer konservativen Goldpreisschätzung von $2.200 USD/Unze. Diese Pilotanlage wird eine entscheidende Rolle bei der Bestätigung der Wirtschaftlichkeit des Projekts spielen. Die Anlage ist auf zukünftige Skalierbarkeit ausgelegt und ermöglicht ein weiteres Produktionswachstum, ohne dass dafür erhebliche Vorabinvestitionen erforderlich sind. Sobald die Wirtschaftlichkeit eines Betriebs nachgewiesen ist, wird Tocvan die Genehmigungsanträge für einen größeren Betrieb einreichen. Wir betrachten diesen Plan als ein Szenario mit geringem Risiko und hohem Gewinnpotenzial, das die Verwässerung der Aktionäre begrenzt und gleichzeitig dem Tocvan-Management die Kontrolle über die Geschicke des Unternehmens gibt (im Gegensatz zu den meisten Entwicklern, die den öffentlichen Märkten ausgeliefert sind)."

• "Durch die Entwicklung der Pilotanlage und die bevorstehende Goldproduktion blickt Tocvan in die Zukunft, um zu sehen, wo das Unternehmen in 3-5 Jahren und darüber hinaus stehen könnte. In Abbildung 7 hierunter wird Tocvan mit Minera Alamos (MAI:TSXV, Marktkapitalisierung: $117 Mio.) und Alamos Gold (AGI:TSX, Marktkapitalisierung: $11 Mrd.) verglichen, insbesondere mit ihren Minen in Sonora. Minera Alamos hat zwar durch die Inbetriebnahme seines Sanatana-Projekts eine Marktkapitalisierung von über $100 Mio, USD erreicht (zu sehr niedrigen Kosten von ca. $10 Mio. USD), steht jedoch aufgrund seines niedriggradigen Erzes (0,65 g/t Gold) vor Herausforderungen und muss seine Produktion noch maximieren, was aus Sicht des Aktienkurses noch viel Luft nach oben lässt, wenn es gelingt. Bemerkenswert ist, dass Minera das Sanatana-Projekt in Produktion nahm, als die Lagerstätte weniger als 200.000 Unzen Gold an Ressourcen aufwies. Im Gegensatz dazu bietet das Gran-Pilar-Projekt von Tocvan höhere Goldgehalte, wobei eine Großprobe 1,9 g/t Gold und 7 g/t Silber ergab (obwohl wir davon ausgehen, dass diese in der kommenden Ressource niedriger ausfallen wird) und eine erhebliche Aussicht auf ein Ressourcenwachstum auf dem gesamten großen Grundstück besteht. Während Tocvan seine Genehmigungen vorantreibt und die Rückgewinnung durch Haufenlaugung optimiert, sieht das Unternehmen einen Weg zu einer schnellen Neubewertung, ähnlich wie bei Minera, und hat aufgrund seiner überlegenen Anfangsergebnisse auch ein klareres Aufwärtspotenzial. Langfristig sieht sich Tocvan in der Lage, den Erfolg von Alamos Gold zu wiederholen, insbesondere in der Mulatos-Mine, die sich nach dem Beginn als oberflächennaher Tagebau erheblich vergrößert hat. Derzeit verfügt der Betrieb über Goldreserven von ca. 1,45 Mio. Unzen Gold und produziert ca. 120.000 Unzen Gold pro Jahr bei AISC-Produktionskosten von ca. $1.000 USD/Unze und einer Haufenlaugungsgewinungsrate von 75%."



Vollbild / Quelle

LESEN SIE DEN VOLLSTÄNDIGEN REPORT VON ATRIUM RESEARCH: LINK ZUR PDF

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 51.472.019

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,47 CAD (24.09.2024)

Marktkapitalisierung: $24 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,308 EUR (24.09.2024)

Marktkapitalisierung: €16 Mio. EUR

Kontakt



www.rockstone-research.com

Rockstone Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp., sodass er von Handelsvolumen- und Kurssteigerungen profitiert, wobei er für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung auch bezahlt wird. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, wobei diese Dritten ebenfalls Aktien von Tocvan halten und von Handelsvolumen- und Kursanstiegen profitieren, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Die hiesigen Ausführungen sollten somit nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden, sondern als Werbung. Einstige Profite sind keine Garantie für zukünftige Profite. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei Investitionen immer der Hilfe von ausgebildeten und rechtlich eingetragenen Finanzberatern bedienen oder sich entsprechend Ihrem persönlichen Finanzhintergrund individuell beraten lassen. Vor einer Investition ist es empfehlenswert, genau festzulegen, welche Finanzziele Sie verfolgen, diese dann nach Relevanz einzuordnen, um dann festzustellen, welches Risiko Sie bereit sind, einzugehen, sodass alsdann ein vollständiger Finanzplan von einem anerkannten Finanzberater erstellt werden kann. Bitte holen Sie sich vor einer Investition zwingend einen solchen Finanzberater zur Seite und lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf der Webseite von Rockstone Research.

Atrium Research-Disclaimer: Analystenzertifizierung Jeder Autor und Analyst von Atrium Research, der an diesem Bericht mitgewirkt hat, bestätigt, dass (i) die in dieser Studie geäußerten Empfehlungen und Meinungen die persönlichen, unabhängigen und objektiven Ansichten des Autors und Analysten zu allen genannten Wertpapieren genau wiedergeben, (ii) kein Teil der Vergütung des Autors und Analysten direkt oder indirekt mit den spezifischen Empfehlungen oder Ansichten, die in der Studie geäußert werden, in Zusammenhang steht, (iii) nach bestem Wissen des erstellenden Analysten keine wesentlichen nicht-öffentlichen Informationen über den Emittenten erhält, (iv) der Analyst keine Stammaktien, Optionen oder Optionsscheine des analysierten Unternehmens besitzt und (v) die Analysten die Richtlinien des CFA-Instituts für die Unabhängigkeit von Analysten einhalten. Atrium Research bietet von Emittenten bezahlte Analysen in institutioneller Qualität zu öffentlichen Aktien in Nordamerika. Unsere Anlagephilosophie betrachtet Aktien, die derzeit vom Markt übersehen werden, über einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren. Unser Analyseprozess konzentriert sich auf das Verständnis der wichtigsten Leistungskennzahlen für jedes einzelne Unternehmen, vertrauenswürdige Managementteams, die Wirtschaftlichkeit der Einheiten und eine eingehende Bewertungsanalyse. Weitere Informationen zu unserem Team finden Sie unter https://www.atriumresearch.ca/team. Atrium Research Corporation (ARC) hat diesen Bericht erstellt und verteilt. Dieser Bericht basiert auf Informationen, die wir als zuverlässig erachtet haben; uns wurden keine wesentlichen nicht-öffentlichen Informationen von dem (oder den) in diesem Bericht besprochenen Unternehmen zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieses Berichts und er sollte nicht als solcher herangezogen werden. Darüber hinaus können alle Informationen in diesem Bericht ohne Vorankündigung geändert werden. Anleger sollten diesen Bericht nur als einen Faktor bei ihren Anlageentscheidungen betrachten; dieser Bericht ist nicht als Ersatz für das unabhängige Urteilsvermögen des Anlegers gedacht. ARC ist kein bei der IIROC registrierter Händler und bietet seinen Kunden keine Investmentbanking-Dienstleistungen an. ARC (und seine Mitarbeiter) besitzen keine Wertpapiere der Unternehmen, für die wir Research-Dienstleistungen erbringen, handeln nicht mit diesen und haben auch kein wirtschaftliches Interesse an diesen Wertpapieren. ARC ist auch nicht als leitender Angestellter oder Direktor der in diesem Bericht besprochenen Unternehmen tätig. ARC betreibt keinen Handel mit Wertpapieren. Dieser Bericht wird nicht im Zusammenhang mit der Ausgabe von Wertpapieren verbreitet und stellt kein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Wertpapiere in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre. ARC übernimmt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen für die Ergebnisse, die durch die Nutzung dieser Informationen erzielt werden, und gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen für eine bestimmte Nutzung ab. Jeder, der diesen Bericht verwendet, übernimmt die volle Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Dies stellt keine persönliche Empfehlung dar und berücksichtigt keine finanziellen oder Anlageziele, finanzielle Situationen oder Bedürfnisse von Einzelpersonen. Dieser Bericht wurde nicht für eine bestimmte Person oder Institution erstellt. Die Empfänger sollten prüfen, ob die Informationen in diesem Bericht für ihre besonderen Umstände geeignet sind, und professionellen Rat einholen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse, zukünftige Renditen sind nicht garantiert und es kann zu einem Verlust des ursprünglichen Kapitals kommen. Weder ARC noch eine bei ARC beschäftigte Person übernimmt irgendeine Haftung für direkte oder indirekte Verluste, die sich aus der Nutzung seiner Forschungsergebnisse oder der darin enthaltenen Informationen ergeben. Dieser Bericht enthält „zukunftsgerichtete“ Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf das Unternehmen und/oder die Aktienperformance sind naturgemäß mit Risiken und Unwägbarkeiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Aussagen sind mit einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten verbunden, wie z. B. Wettbewerb, technologische Veränderungen, Marktnachfrage und die Fähigkeit des Unternehmens (und des Managements), Finanzprognosen korrekt zu erstellen. Eine ausführlichere Erörterung der unternehmensspezifischen Risiken für das in diesem Bericht behandelte Unternehmen finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ der MD&A des Unternehmens. ARC erhält von Tocvan Ventures Corp. eine Barvergütung für die sechsmonatige Berichterstattung. ARC behält die volle redaktionelle Kontrolle über den Inhalt seiner Recherchen. ARC unterhält keine Beziehungen zu Investmentbanken und erwartet keine durch Investmentbanken generierten Einnahmen. ARC-Berichte werden hauptsächlich elektronisch und in einigen Fällen in gedruckter Form verbreitet. Elektronische Berichte stehen allen Empfängern gleichzeitig in jeder Form zur Verfügung. Nachdrucke von ARC-Berichten sind ohne Genehmigung verboten. Um zukünftige Berichte über die erfassten Unternehmen zu erhalten, besuchen Sie bitte https://www.atriumresearch.ca/research oder abonnieren Sie auf unserer Website. Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen sind nur für die Ansicht in Ländern vorgesehen, in denen sie legal eingesehen werden dürfen, und sind nicht für die Nutzung durch Personen oder Organisationen in Ländern vorgesehen, in denen eine solche Nutzung gegen lokale Vorschriften verstoßen würde oder in denen eine Registrierungspflicht innerhalb dieser Länder erforderlich wäre.