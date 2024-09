DHL Group (Deutsche Post)-Inliner mit hohen Seitwärtschancen

Die DHL Group (Deutsche Post)-Aktie (ISIN: DE0005552004) geriet nach ihrer kräftigen Aufwärtsbewegung zum Jahresende 2023 seit dem Jahresanfang 2024 deutlich unter Druck, um seit dem März 2024 innerhalb einer Bandbreite von 36 bis 41 Euro gehandelt zu werden. Mit derzeit 38,50 Euro notierte die Aktie derzeit genau in der Mitte der genannten Handelsspanne. Nach den positiven Analysteneinschätzungen, im Zuge derer die Aktie mit Kurszielen von bis zu 49 Euro (JP Morgan Chase) zum Kauf empfohlen wurde, könnte der Aktienkurs in den nächsten Monaten zumindest gut unterstützt sein.

Wenn die DHL Group-Aktie in den nächsten Monaten innerhalb der seit Monaten beibehaltenen Bandbreite verbleibt, dann wird eine Investition in Inline-Optionsscheinen interessant sein. Inline-Optionsscheine zählen zu den „exotischen Optionsscheinen“. Wenn der Kurs des Basiswertes – im konkreten Fall jener der DHL Group-Aktie - bis zum Laufzeitende des Scheines weder die obere noch die untere Barriere berührt oder durchkreuzt, dann wird der Inline-Optionsschein am Laufzeitende mit 10 Euro zurückbezahlt. Im Falle der Berührung einer der beiden Barrieren wird der Inline-Optionsschein mit 0,001 Euro zurückbezahlt, was dem Totalverlust des Kapitaleinsatzes entspricht.