Implementierung einer einsatzkritischen Servicelösung in Österreich

Frequentis stellte eine umfassende Systemlösung aus dem MissionX-Portfolio ( https://www.frequentis.com/sites/default/files/support/2022-09/Frequen ...) bereit, die mit einem 4G-Netzwerk für einsatzkritische Kommunikation gemäß dem 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Standard "mission-critical services" integriert ist. Dazu gehören Applikations- und Management-Server, Applikationen für mobile Geräte und Leitstellendisponent:innen sowie die Aufzeichnungsfunktion. Die Lösung ermöglicht der NÖVOG eine nahtlose und optimierte einsatzkritische Kommunikation über 4G für alle Endnutzer:innen, von der Leitstelle über die Lokführer:innen bis hin zu anderen Mitarbeiter:innen im Einsatz.

"Die neue Kommunikationslösung verbessert unsere operativen Möglichkeiten und revolutioniert die Art und Weise, wie wir tagtäglich kritische Kommunikationsaufgaben lösen. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Frequentis bei diesem Projekt", so Michael Rödlach, Leiter Kommunikationssysteme der NÖVOG.

Die Schneebergbahn wurde 1897 eingeführt und war die erste österreichische Zahnradbahn. Sie bringt die Fahrgäste bis auf 1800 Meter Höhe.

"Es ist wirklich inspirierend, mit einem Partner wie der NÖVOG zusammenzuarbeiten und dieselbe Spitzentechnologie zu implementieren, die auch die Basis für das Future Railway Mobile Communication System (FRMCS) bildet", sagt Tom Karl, Frequentis Vice President Public Transport. "Indem wir die Kommunikation der Züge über standardisiertes 4G mit einer zusätzlichen Sicherheitsschicht ermöglichen, verringern wir den Bedarf an teurer Infrastruktur. Frequentis ist auch Teil des europäischen Umstiegs auf FRMCS und wir freuen uns, die Digitalisierung der Bahnkommunikation auch in 1800 Metern Höhe voranzutreiben."

Über FREQUENTIS

Frequentis steht "For a safer world". Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen weltweit auf die verlässlichen Kommunikations- und Informationssysteme von Frequentis.

Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und Kommunikation im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Mit einem Marktanteil von 30% ist das High-Tech-Unternehmen Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die zivile Flugsicherung.

Der Weltkonzern mit über 2.300 Mitarbeiter:innen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2023 wurde ein Umsatz von EUR 427,5 Mio. und ein EBIT von EUR 26,6 Mio. erwirtschaftet.

Detailinformation über Frequentis finden Sie auf der Homepage http://www.frequentis.com.

