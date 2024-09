A CALL TO ACTION" IN MAILAND

MAILAND, 25. September 2024 /PRNewswire/ -- Die neue Ausgabe von „Preserving the Brain", Teil des „Human Brains"-Projekts der Fondazione Prada, das sich seit 2018 den Neurowissenschaften widmet, konzentriert sich auf die Prävention neurodegenerativer Erkrankungen. Die in Zusammenarbeit mit fünfzehn renommierten neurowissenschaftlichen Instituten an Universitäten von Weltrang und fünf italienischen Patientenorganisationen und -verbänden organisierte Veranstaltung mit dem Titel „Preserving the Brain: A Call to Action" besteht aus einer wissenschaftlichen Konferenz (16.–17. Oktober 2024) und einer Ausstellung , die von einer Reihe von Meetings (16. Oktober 2024 bis 7. April 2025) in der Fondazione Prada in Mailand begleitet wird.

„Human Brains" ist das Ergebnis eines tiefgreifenden Forschungsprozesses, der von der Fondazione Prada durchgeführt wurde und von einem tiefen Interesse am Verständnis des menschlichen Gehirns, der Komplexität seiner Funktionen und seiner zentralen Rolle in der Geschichte der Menschheit getragen wird. Das Programm wurde von einem wissenschaftlichen Ausschuss unter dem Vorsitz des Neurologen Giancarlo Comi entwickelt und umfasst seit 2020 eine Reihe von Ausstellungen, wissenschaftlichen Konferenzen, öffentlichen Vorträgen sowie Online- und redaktionelle Aktivitäten.

Nach den ersten beiden Etappen des „Preserving the Brain"- Forums über neurodegenerative Erkrankungen, die 2022 und 2023 in Mailand und Shanghai stattfanden, soll sich diese neue Ausgabe auf die Bedeutung der Prävention und der frühzeitigen Behandlung von weit verbreiteten und noch unheilbaren Krankheiten wie Alzheimer, Chorea Huntington, Parkinson, Amyotrophe Lateralsklerose und Multiple Sklerose konzentrieren.

Miuccia Prada, Präsidentin und Direktorin der Fondazione Prada, erklärt: „Diese neue Ausgabe von „Preserving the Brain" zeigt, wie notwendig es ist, einen noch stärkeren Dialog zwischen der wissenschaftlichen Welt und dem Publikum einer kulturellen Einrichtung wie der Fondazione Prada zu schaffen. Die Themen Vorbeugung und die aktive Rolle der Kultur in diesem Bereich betreffen alle und insbesondere die jüngeren Generationen. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, die wissenschaftliche Forschung und ihre Verbreitung mit Sensibilisierungsmaßnahmen und einem Programm konkreter Aktionen zu verbinden, die unser Verhalten beeinflussen können und diejenigen einbeziehen, die täglich mit neurodegenerativen Erkrankungen zu tun haben, und zwar nicht nur aus rein medizinischer Sicht. Wir freuen uns, dass dieses internationale Forum, wie wir es uns bei der ersten Ausgabe erhofft hatten, zu einem wiederkehrenden Termin geworden ist, der dazu beiträgt, die Forschungszentren untereinander und mit einer breiteren und heterogeneren Gemeinschaft zu verbinden."