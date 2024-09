Expertin gibt einen Einblick auf die Auswirkungen und Chancen (FOTO)

Walldorf (ots) - Immobilienfonds stehen vor einer Herausforderung, die für

Investoren und Marktbeobachter gleichermaßen von Bedeutung ist: Wertkorrekturen.

Sowohl bei offenen als auch bei geschlossenen Immobilienfonds sind diese

Anpassungen in jüngster Zeit ein zentrales Thema geworden. Doch was genau sind

Wertkorrekturen, warum sind sie notwendig, und welche Folgen haben sie für die

Anleger und den Markt?



Wertkorrekturen sind eine unvermeidliche Reaktion auf Marktveränderungen und

bieten gleichzeitig Chancen für eine Neubewertung des Portfolios. Während sie

kurzfristig Herausforderungen mit sich bringen können, ermöglichen sie eine

strategische Anpassung, um langfristig von den Marktbedingungen zu profitieren.

Nachfolgend lesen Sie, was die Wertkorrekturen bedeuten und welche Chancen und

Risiken es gibt.









Immobilienfonds sehen sich derzeit verstärkt mit einem Thema konfrontiert, das

nicht nur Fondsmanager, sondern auch Investoren in Alarmbereitschaft versetzt:

Wertkorrekturen. Insbesondere bei offenen und geschlossenen Immobilienfonds

haben diese Anpassungen in letzter Zeit zu erheblichen Turbulenzen geführt. Doch

was genau bedeutet das für Anleger und welche Folgen könnten diese Entwicklungen

haben?



Was sind Wertkorrekturen?



Wertkorrekturen sind Anpassungen des Wertes von

gehalten werden, um die aktuelle Marktlage widerzuspiegeln. Diese Korrekturen

werden notwendig, wenn sich die Marktbedingungen - sei es durch Zinsänderungen,

wirtschaftliche Unsicherheiten oder andere makroökonomische Faktoren - erheblich

ändern und die bisherigen Bewertungen der Immobilien nicht mehr den

tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen. Eine solche Neubewertung kann zu einer

Reduktion des Nettoinventarwertes (NAV) eines Fonds führen.



Die Probleme durch Wertkorrekturen



Die Herausforderungen, die durch Wertkorrekturen entstehen, sind vielfältig.

Besonders schwerwiegend sind sie für geschlossene Immobilienfonds. Diese Fonds

zeichnen sich dadurch aus, dass sie über einen festen Anlagehorizont verfügen

und Investoren in der Regel während der Laufzeit nicht aussteigen können. Wenn

hier die Immobilienwerte sinken, kann dies zu massiven Verlusten für die Anleger

führen, da die Renditeerwartungen erheblich beeinträchtigt werden.



Bei offenen Immobilienfonds, die eine tägliche Liquidität anbieten, können

Wertkorrekturen zu einem anderen, aber ebenso schwerwiegenden Problem führen:

Anleger könnten in Panik geraten und versuchen, ihre Anteile schnell zu Seite 2 ► Seite 1 von 2



