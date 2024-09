Nirgendwo in der Welt ist der Einkaufsmanagerindex für die Industrie so schlecht wie in Deutschland - rettet uns nun der massive Stimulus, den China gestern verkündet hat? China hatte damals in der Finanzkrise mit seinen Investitionen in die Infrastruktur die Welt "gerettet" - aber nun ist die Lage anders als zur Zeit der Finanzkrise. Die fallenden Immobilienpreise machen die Chinesen ärmer, sie versuchen daher sich zu enthebeln - daher ist zweifelhaft, ob billigeres Geld wirklich die Nachfrage wieder anheizen kann. Deutschland muss also wohl seine Probleme selbst in den Griff bekommen - und das geht nur, indem man eine fehlgeleitete Energiepolitik beendet und Habecks Idee, dass der starke Staat die Wirtschaft lenken müsse, aufgibt..

1. SAP-Aktie fällt, Dax auch: US-Behörde ermittelt wegen Preisabsprache

2. Robert Habeck zerbröseln seine Energiewende-Leuchtturmprojekte

Das Video "Deutschland: Letzter in der Welt - rettet uns China-Stimulus?" sehen Sie hier..