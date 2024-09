Micron: Erneuter Absturz nach den Zahlen oder jubeln die Anleger?

Die Konsensschätzung für den Gewinn pro Aktie liegt bei 1,11 US-Dollar (ca. 1,04 €), ein Plus von 203,7 Prozent im Jahresvergleich. Die Konsensschätzung für den Umsatz beträgt 7,64 Milliarden US-Dollar (ca. 7,16 Milliarden €) was einer Steigerung von 90,5 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Stellen Anlegern den Schätzungen der Experten die Prognose von Micron gegenüber, dann wird schnell klar: Micron muss sich heute Abend strecken, damit es die Erwartungen erfüllt.

Nach den Zahlen für das dritte Quartal hat Micron folgende Prognose für das letzte Viertel seines Geschäftsjahres abgegeben. Der bereinigte Gewinn soll zwischen 1 und 1,16 US-Dollar pro Aktie (ca. 0,94 € bis 1,10 €) liegen. Die Erlöse sollen bei etwa 7,6 Milliarden US-Dollar (ca. 7,13 Milliarden €), plus/minus 200 Millionen US-Dollar, reinkommen.

SA-Analyst Dair Sansyzbayev glaubt, dass sich die finanzielle Lage von Micron verbessert, da es über eine hohe Liquidität verfügt, positive Gewinnüberraschungen zeigt und vielversprechende neue Produktentwicklungen vorweisen kann.

Sansyzbayev fügte jedoch hinzu, dass hohe Lagerbestände ein Risiko darstellen, das die Rentabilitätskennzahlen belasten könnte, was wiederum einen negativen Katalysator für Investoren darstellen könnte.

Noahs Arc Capital Management glaubt hingegen, dass trotz der starken Nachfrage nach KI der finanzielle Druck bei Micron und die Verzögerungen bei Nvidia Unsicherheiten verursachen. Sie weisen darauf hin, dass kurzfristige Risiken und konjunkturelle Bedenken in der Branche weiterhin bestehen.

In den letzten acht Handelstagen haben Stifel, Wells Fargo, Fox Advisors, TD Cowen und die UBS die Aktie von Micron zum Kauf empfohlen. Insgesamt schauen 37 Analysten auf Micron. Im Durchschnitt trauen die Experten der Aktie von Micron noch ein Wachstum von fast 57 Prozent zu. 32 Experten raten zum "Kauf", 2 Analysten plädieren für "Halten" und keiner würde die Aktie aus dem Depot schmeißen.

Die Aktien von Micron fielen im vergangenen Quartal im nachbörslichen Handel um 6,5 Prozent, nachdem der Speicherchiphersteller eine Prognose veröffentlichte, die den Schätzungen entsprach, was die besser als erwarteten Gewinne im dritten Quartal überschattete. Das zeigt auch, wie hoch die Erwartungen der Experten an den Konzern sind.

Mit einem geschätzten KGV von 134 für das laufende Jahr, darf sich Micron auch keinen Ausrutscher erlauben. Die sind erst für das nächste Geschäftsjahr akzeptabel. Da soll der Kurs-Gewinn-Verhältnis auf zwölf fallen.

In den letzten zwei Jahren hat Micron die EPS-Schätzungen in 75 Prozent der Fälle und die Umsatzschätzungen in 63 Prozent der Fälle übertroffen.

Anleger müssen vor den Zahlen nicht die Flucht ergreifen, sollten die Bekanntgabe heute allerdings verfolgen, damit sie morgen nicht mit einer bösen Überraschung im Depot aufwachen. Entscheidend dafür dürften allerdings nicht die Zahlen für das vierte Quartal sein, sondern die Anleger werden den Ausblick von Micron auf das neue Geschäftsjahr in den Vordergrund stellen. Hier muss der US-Konzern beweisen, dass der KI-Hype noch nicht vorbei ist und er glänzend daran verdient.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

