Messlatte liegt hoch! Micron muss liefern, sonst wird das nichts mehr mit dem KI Hype Das erinnert schon ein wenig an Nvidia. Die Erwartungen an Micron waren hoch. Die Anleger wollten sehen, dass der KI-Hype noch da ist. Daher lag die Messlatte auch sehr hoch. Micron kam aber drüber - in allen Belangen!