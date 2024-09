Zahlen überzeugen Anleger feiern den Ausblick - Micron-Aktie zweistellig im Plus Das erinnert schon ein wenig an Nvidia. Die Erwartungen an Micron waren hoch. Die Anleger wollten sehen, dass der KI-Hype noch da ist. Daher lag die Messlatte auch sehr hoch. Micron kam aber drüber - in allen Belangen!