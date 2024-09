Bolt Metals baut Kupferprojektbestand mit fortgeschrittenem US-Projekt aus

Eckdaten des Konzessionsgebiets

- Historischer Bohrabschnitt: 11,7 m mit 1,2 % Kupfer, 0,20 g/t Gold und 0,04 % Kobalt

- 5.000 m erhaltener historischer Bohrkern, der nie auf Kupfer analysiert wurde

- Mineralisierung auf 20 km einer Brauneisenzone

- Vergleichbares Ziel ist die langlebige Mine Sullivan von Teck

- Erreichbar über den Interstate Highway, 1 Stunde von einem großen Flughafen entfernt

„Mit dem Erwerb des Konzessionsgebiets Soap Gulch sichert sich Bolt ein weiteres in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindliches, äußerst höffiges Kupferprojekt in einem erstklassigen Bergbaugebiet“, so Branden Haynes, President und CEO von Bolt. „Soap Gulch ist ebenso wie unser vor Kurzem erworbenes Kupferprojekt Silver Switchback ein für Bohrungen aufgeschlossenes, leicht zugängliches Konzessionsgebiet, das kostengünstig erkundet werden kann. Wir erwarten, dass Soap Gulch dem Unternehmen in naher Zukunft zusätzliche Möglichkeiten zur Neubewertung bieten wird.“

Einzelheiten zu Soap Gulch

Das über den Straßenweg erreichbare Konzessionsgebiet Soap Gulch liegt in Silver Bow County und Madison County, 32 Kilometer südlich von Butte (Montana), dem Standort der weltweit bekannten Kupfermine Butte. Es besteht aus 216 staatlichen nicht patentierten Erzgang-Claims (Federal Unpatented Lode Claims) mit einer Gesamtfläche von 4.320 Acres.

Im Speziellen das Konzessionsgebiet Soap Gulch:

a) ist vom wichtigen metasedimentären Gestein aus dem Proterozoikum unterlagert. Dieses Gestein ist insofern von Bedeutung, als es dem Alter der bedeutenden, ehemals aktiven Mine Sullivan in British Columbia entspricht, aus der während ihrer Lebensdauer von 1909 bis 2001 26 Millionen Tonnen Blei-, Zink- und Silberkonzentrate gefördert wurden. Als die Mine Sullivan 2001 stillgelegt wurde, war sie eine der größten Untertageminen Kanadas mit einem Stollennetz über fast 500 Kilometer1;