Warren Buffett hat 21,6 Millionen Stück dieser Aktie verkauft

Berkshire besitzt nach den jüngsten Verkäufen von 21,6 Millionen Aktien nun 10,5 Prozent der zweitgrößten US-Bank, wie aus einem behördlichen Antrag hervorgeht. Solange der Anteil über dem Schwellenwert von 10 Prozent liegt, muss das Unternehmen seine Geschäfte innerhalb weniger Tage offenlegen.

Berkshire verkaufte die Aktien am Freitag, Montag und Dienstag zu einem Durchschnittspreis von etwa 40 US-Dollar pro Aktie, wie aus dem Formular 4 hervorgeht, das am späten Dienstag bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht wurde. Berkshire besitzt nun 814,3 Millionen Aktien der Bank of America.