DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Jost Werke auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jost Werke mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Buy" belassen. Der Lkw-Zulieferer habe bislang Zukäufe stets erfolgreich integriert, schrieb Analyst Nicolai Kempf in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum jüngsten Erwerb von Hyva. Bei Hyva dürfte Jost aber zwei Jahre brauchen, um Synergieeffekte zu realisieren und die Profitabilität auf das aktuelle Niveau von Jost zu hieven./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2024 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 44,05EUR auf Tradegate (25. September 2024, 09:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nicolai Kempf

Analysiertes Unternehmen: Jost Werke

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m