BioNTechs steiniger Weg zur Krebstherapie - Hoffnung oder Enttäuschung?

Bei den aktuellen Mitgliederfragen gehe ich auch nochmals näher auf die jüngsten Entwicklungen bei BioNTech ein. Das Unternehmen veröffentlichte Studienergebnisse, die am Markt Begeisterung auslösten: der Kurs sprang an der Spitze um fast 50% an.

Ist BioNTech auf eine Goldader gestoßen?

Hallo Herr Heibel,



aus alten Corona-Zeiten halte ich noch einige Biontech Aktien. Letzte Woche bemerkte ich plötzlich einen rasanten Anstieg. Was ist passiert?



Ist nur ein Gerücht im Umlauf?

Hat die Firma einen bahnbrechenden Durchbruch erzielt?



Interessiert mich. Denn ich möchte wissen, ob das die Gelegenheit ist, meine verbliebenen Anteile zu verscherbeln oder sie zu halten in Erwartung von etwas Großem, was in diesen Tagen zugange ist.



Herzlichen Dank für Ihre Antwort und den tollen wöchentlichen Aktien-Ticker.



Mit freundlichen Grüßen

Edgar aus Erbendorf





Studienergebnisse und Kursanstieg: BioNTech bleibt eine riskante Wette

BioNTech forscht an Impfstoffen, mit denen die Krebsbildung frühzeitig unterbunden werden kann. Nun wurden erste Studienergebnisse veröffentlicht, die vielversprechend aussehen.

Dabei werden eine ganze Reihe von Krebsarten adressiert: Leberkrebs, Lungenkrebs und Brustkrebs. Eine erfolgreiche Entwicklung eines Impfstoffes würde die Pharmabranche auf den Kopf stellen, da Krebs heute mit verschiedenen Ansätzen bis hin zur Chemotherapie behandelt wird.

BioNTech und Summit Therapeutics: Zwei Unternehmen, ein gemeinsames Ziel

BioNTech ist nicht das einzige Unternehmen, das in diesem Bereich forscht: Summit Therapeutics veröffentlichte ebenfalls Studienergebnisse, die Hoffnung machen. Die beiden Unternehmen werden nicht als Wettbewerber gesehen, vielmehr werden gute Studienergebnisse des einen als Bestätigung der Strategie des anderen aufgenommen.



Wir kennen. BioNTech gut: Mit Corona-Impfstoffen häufte das Unternehmen Barreserven in Höhe von aktuell 17 Mrd. EUR an. Im laufenden Jahr werden Analystenerwartungen zufolge 2,7 Mrd. EUR umgesetzt, dabei rechnet man mit einem Verlust (EBITDA) von 1 Mrd. EUR. BioNTech plant, nicht vor 2028 den Break-Even zu erreichen. Das Besondere an diesem Unternehmen ist also, dass es eine revolutionäre Entwicklung vielleicht aus eigener Kraft stemmen kann.

Damit ist BioNTech aber weiterhin eine heiße Spekulation. Die Studienergebnisse der vergangenen Tage machen zwar Hoffnung, sind aber noch sehr unkonkret. Es fehlen noch klinische Studien, die schrittweise nach bestimmten Mustern durchgeführt werden müssen. Deren Ergebnisse können jederzeit Rückschläge zu Tage bringen. Die wenigsten Medikamente aus der vergleichbar frühen Forschungsphase schaffen es bis zur Marktzulassung.

Spekulation mit Risiko: BioNTechs langer Weg zur Marktzulassung

Die Aktie von BioNTech sprang in den vergangenen Tagen zunächst von 80 EUR um 50% nach auf 118 EUR oben, um anschließend wieder 15% auf 100 EUR abzugeben. Ich denke, der Weg bis zur Marktzulassung wird steinig. Ich wünsche es dem Unternehmen, erfolgreich zu sein. Doch als Anleger sollten Sie lediglich eine überschaubare Spekulation auf diese Aktie setzen und dann geduldig bleiben, egal, wie die Aktie zwischenzeitlich schwankt. Wie gesagt: bis 2028 wird das Unternehmen Verluste schreiben. Bei Biotech-Unternehmen sind solche Aussagen in der Regel zu deuten als „mindestens“ bis 2028.

Wenn das nichts für Sie ist, lohnt sich der aktuelle Kurssprung zum Versilbern Ihrer Anteile, oder zumindest könnten Sie Ihre Position auf eine überschaubare Größe reduzieren.

Haben Sie Fragen zu Aktien oder Märkten? Im Heibel-Ticker gehen wir regelmäßig auf aktuelle Mitgliederfragen zu Aktien und Märkten ein. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre eigenen Fragen zu stellen und fundierte Antworten zu erhalten -> heibel-ticker.de