Gold erreicht erneut Rekordhoch Der Goldpreis hat am Mittwoch seine Rekordserie fortgesetzt. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) erreichte an der Rohstoffbörse in London einen Höchststand bei 2.670,57 US-Dollar, bevor er wieder etwas nachgab. Zuletzt notierte das …