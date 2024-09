Schwedens Notenbank senkt erneut Leitzins - Weitere Schritte angekündigt

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die Notenbank Schwedens hat ihren Leitzins wie erwartet weiter gesenkt. Das Zinsniveau werde um 0,25 Prozentpunkte auf 3,25 Prozent reduziert, teilte die Riksbank am Mittwoch in Stockholm mit. Bankanalysten hatten im Schnitt mit der Entscheidung gerechnet. Es ist die dritte Zinssenkung in Schweden nach der großen Inflationswelle. Die schwedische Krone bewegte sich kaum.

In der Stellungnahme zur Zinssenkung machten die Währungshüter deutlich, dass die Notenbank ihre geldpolitische Lockerung fortsetzen will. "Bleiben die Aussichten für Inflation und Konjunktur unverändert, könnte der Leitzins auch bei den beiden verbleibenden geldpolitischen Sitzungen im November und Dezember dieses Jahres gesenkt werden", heißt es in der Stellungnahme zur Zinsentscheidung.