Corinna Valentine wird neue Finanzchefin von PAYONE (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Worldline Aktie Beiträge: 164 Beiträge:

Frankfurt am Main (ots) - Worldline, ein weltweit führender Anbieter vonZahlungsverkehrsdienstleistungen, und die DSV-Gruppe, Kompetenzcenter Paymentder Sparkassen-Finanzgruppe, haben Corinna Dorothee Valentine (55) -vorbehaltlich der formalen Freigabe durch die Aufsichtsbehörden - mit Wirkungzum 1. Oktober 2024 zum neuen Mitglied der Geschäftsführung und Chief FinancialOfficer (CFO) ihres gemeinsamen Joint Ventures PAYONE ernannt. Sie folgt FrankHartmann nach, der bislang Mitglied der Geschäftsführung und CFO von PAYONE ist.Die studierte Diplom-Kauffrau und geprüfte Wirtschaftsprüferin (ACA) CorinnaValentine startete ihre Karriere 1994 bei der WirtschaftsprüfungsgesellschaftKPMG in Cardiff und unterstützte im Anschluss bei Kleinwort Benson in London alsManagerin des internen Revision Bankenteams die erfolgreiche Integration derPrüfungsfunktionen London und Frankfurt nach dem Zusammenschluss der DresdnerBank und Kleinwort Benson. Ihr weiterer Berufsweg führte sie 1999 zum globalenFinanzdienstleister und Spezialisten für Investment- und AltersvorsorgelösungenFidelity International (FIL), wo sie erfolgreich diverse Schlüsselpositionen aufeuropäischer und außereuropäischer Ebene innehatte. 2014 wurde sie zum CFO derDeutschland-Tochter - mit der Gesamtverantwortung für die Abteilung Finance inDeutschland - ernannt und zog ins deutsche Management Committee ein. 2018übernahm sie den zusätzlichen Posten des Chief Operating Officers (COO) inDeutschland und war in dieser Rolle neben dem Aufbau eines Datenmanagement-Teamstreibende Kraft für die Gründung eines "Change Forums", mit dem Ziel, sowohlfinanzielle als auch die risikobezogene Transparenz von Veränderungsinitiativenzu stärken, finanzielle Mittel optimal einzusetzen und das Projektmanagement zuprofessionalisieren. Neben diesen Aufgaben war sie Mitglied verschiedenerglobaler Change- und Leadership-Lenkungskreise.In ihrer neuen Aufgabe bei PAYONE wird Corinna Valentine alle bislang von FrankHartmann geführten Ressorts verantworten. Neben der Weiterentwicklung derFinanzstrategie und des aktiven Performance Managements wird das Risk Managementund die Integration regulatorischer und nicht-finanzieller Kennzahlen, diedeutlich an Bedeutung gewinnen, ein Aufgabenschwerpunkt von Corinna Valentinesein.Ottmar Bloching, CEO PAYONE, kommentiert: "Wir freuen uns auf einestrategisch-unternehmerisch denkende Persönlichkeit und ausgewieseneFinanzexpertin mit vielfältiger internationaler Führungserfahrung. Als neue