Swiss Life Deutschland verlagert IT-Infrastruktur bis Ende des Jahres in die Cloud (FOTO)

- Die jetzt vollzogene Migration des IT-Betriebs in die Cloud verschafft Swiss

Life im Lebensversicherungsgeschäft eine Vorreiterrolle. Und auch in der

Finanzberatungssparte sind nahezu alle Anwendungen bis Ende des Jahres

überführt.

- Cloud-Migration stärkt Arbeitgeberposition und ermöglicht flexible Reaktion

auf Marktveränderungen und betriebliche Effizienz.

- Die Zusammenarbeit erfolgt mit Amazon Web Services (AWS).



Bis Ende des Jahres 2024 wird die Versicherungssparte und nahezu alle

Anwendungen der Finanzberatung von Swiss Life Deutschland in einer

cloudbasierten Infrastruktur überführt sein. Dieser Schritt markiert einen

bedeutenden Meilenstein in der Digitalisierung des Geschäfts von Swiss Life

Deutschland und setzt neue Standards für Effizienz und Innovation in der Finanz-

und Versicherungsbranche.







Schritt, um unsere Position in der Branche zu festigen und uns mit

Cloud-Technologien maximal zukunftssicher aufzustellen", sagt Tobias Herwig, CTO

Swiss Life Deutschland. "Mit dem Einsatz der Cloud-Technologie können wir nicht

nur auf das Wachstum unseres Unternehmens in den letzten Jahren reagieren und

unsere betriebliche Effizienz steigern, sondern auch flexibel auf

Marktveränderungen reagieren, dem Vertrieb neue Technologien offerieren und

unserer Kundschaft stets den größten Nutzen bieten. Ich bin den verantwortlichen

Teams sehr dankbar für die Umsetzung des Projekts - es beweist unsere starke

Zusammenarbeit über Bereichs- und Fachgrenzen hinweg."



Swiss Life ist als eines der ersten Versicherungsunternehmen in die Cloud

migriert



Als eines der ersten Lebensversicherungsunternehmen in Deutschland verschafft

sich Swiss Life mit der Migration eine Vorreiterrolle, da die

Versicherungssparte des Unternehmens bereits nach Plan bis Ende des Jahres

vollständig migriert ist. Die Finanzberatung wird ebenso mit nahezu allen

Anwendungen überführt sein.



Swiss Life investiert seit vielen Jahren stark in die Modernisierung der IT und

die dazugehörige Infrastruktur und ist damit wesentlich weiter als andere

Marktteilnehmer. Mit der Überführung in die Cloud setzt das Unternehmen auf

schnellere Prozesse, kostengünstigere Bereitstellung von IT-Infrastruktur und

effizientes Datenmanagement.



Die Transformation ermöglicht Swiss Life Deutschland nahezu unbegrenzt

skalierbare Kapazitäten und sehr schnelle Change-Prozesse. Und auch im Vergleich

zu eigens betriebenen Rechenzentren ermöglicht die cloudbasierte Infrastruktur



