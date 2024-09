Grothe GmbH mit neuem Logo / Ein neues Kapitel in der Markenentwicklung (FOTO)

Hennef (Sieg) (ots) - Die Grothe GmbH gibt mit Freude die Einführung eines neuen

Firmenlogos bekannt, das im Rahmen der globalen Strategie der Muttergesellschaft

Urmet um eine stärkere internationale Präsenz und ein verbessertes Markenimage

erfolgt. Diese Änderung repräsentiert einen strategischen Schritt zur Schaffung

eines einheitlichen Erscheinungsbildes über alle Tochtergesellschaften hinweg

und zur Fortführung der Erfolgsgeschichte des Unternehmens.



Stärkung der Markenidentität





Die Aktualisierung des Logos zielt darauf ab, die Markenidentität von Urmetweltweit zu stärken, die Sichtbarkeit zu erhöhen und die Markenwiedererkennungzu verbessern. Dies soll die Positionierung auf dem Markt stärken und für dieKunden die Identifikation einer großen Marke auf dem Markt erleichtern.Einheitliches ErscheinungsbildMit einem kohärenten und einheitlichen Design der Logos innerhalb derUrmet-Gruppe wird eine klare und starke visuelle Identität geschaffen. Dieserleichtert die Zuordnung der Produkte zur Marke Urmet und sorgt für einenbesseren Überblick über die Leistungsfähigkeit des Produktportfolios.Fortsetzung einer ErfolgsgeschichteSeit der Übernahme durch Urmet hat die Grothe GmbH wichtige Fortschritte in denBereichen Wachstum und Innovation erzielt. Das neue Logo symbolisiert dasBestreben, als Teil des Urmet-Konzerns weiterhin führend in Technologie undService zu sein.Engagement für Qualität und ServiceTrotz der Änderung des visuellen Erscheinungsbilds bleibt das Engagement fürherausragende Qualität und exzellenten Service unverändert. Kunden könnenweiterhin auf die gewohnte Qualität und Zuverlässigkeit der Produkte undDienstleistungen von Grothe vertrauen.Die Grothe GmbH betrachtet diese Veränderung als Grundlage, sowohl lokale alsauch globale Märkte effektiver zu bedienen und die Verbindung zwischen denMarken der Urmet-Gruppe und ihren Kunden zu stärken.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website der Grothe GmbH(https://www.grothe.de/) .Über Grothe GmbHDie Grothe GmbH ist Ihr Experte für Sprechanlagen, Signalisation,Sicherheitstechnik und Gebäudeautomation. Unser Ziel: Den Alltag durchhochwertige Produkte individuell auf die Bedürfnisse abstimmen und dabei höchsteSicherheit gewährleisten. Seit über 130 Jahren setzen wir Standards in derHauskommunikation. Hoher Qualitätsanspruch und Serviceorientierung sind unseregelebte Überzeugung. Mit der Urmet Group seit 2001 vereint, bieten wirerstklassige, ganzheitliche Lösungen für Gebäudetechnik.Pressekontakt:Anna Rings, Marketing & PRmailto:arings@grothe.de