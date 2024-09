BRIAN COX WARNT DIE WELT VOR DER BEDROHUNG DER PSYCHISCHEN GESUNDHEIT AM ARBEITSPLATZ IN WERBESPOT FÜR ASICS

London (ots/PRNewswire) - Eine weltweite Studie zeigt, dass sich unsere geistige

Im Vorfeld des Welttages der geistigen Gesundheit am 10. Oktober hat ASICS denSchauspieler Brian Cox engagiert, um die Welt in einem eindringlichen Werbespot(Public Service Announcement, PSA) zu ermahnen, sich von ihren Schreibtischenabzuwenden und sich für ihre geistige Gesundheit zu bewegen.Die globale State of Mind-Studie von ASICS, an der 26.000 Personen teilnahmen,zeigte einen starken Zusammenhang zwischen sitzendem Verhalten und psychischemWohlbefinden, wobei die State of Mind-Werte sinken, je länger die Personeninaktiv sind1. Weitere Untersuchungen zur Schreibtischarbeit ergaben, dassbereits nach zwei Stunden ununterbrochener Schreibtischarbeit die State ofMind-Werte zu sinken beginnen und das Stressniveau steigt2. Nach vier Stundenununterbrochener Schreibtischarbeit stieg das Stressniveau der Arbeitnehmer um18 %. Ein neues Desk-Break-Experiment3 zeigt jedoch, dass schon 15 MinutenBewegung helfen können, die Auswirkungen umzukehren.Das von Dr. Brendon Stubbs vom King's College London geleiteteDesk-Break-Experiment ergab, dass sich die mentale Verfassung vonBüroangestellten um 22,5 % verbesserte, wenn sie nur 15 Minuten Bewegung inihren Arbeitstag einbauten, wobei sich der Gesamtwert für den Geisteszustand derTeilnehmer von 62/100 auf 76/100 erhöhte. Das Experiment zeigte, dass einetägliche Schreibtischpause für nur eine Woche das Stressniveau um 14,7 % senkte,die Produktivität um 33,2 % steigerte und die Konzentration um 28,6 %verbesserte. Die Teilnehmer gaben an, sich zu 33,3 % entspannter und zu 28,6 %ruhiger und belastbarer zu fühlen. 79,2 % der Teilnehmer gaben an, dass sieihrem Arbeitgeber gegenüber loyaler wären, wenn sie regelmäßige Bewegungspausenangeboten bekämen.