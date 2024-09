Konjunkturelle Trendwende bleibt aus. 98 Prozent befragter Experten erwarten steigenden Transformationsdruck (FOTO)

München (ots) -



- Automobilindustrie (89%), Bauwirtschaft (48%) und Handel (46%) haben den

größten Restrukturierungsbedarf

- Bürokratie (57%) erreicht erstmals den Spitzenplatz unter den Wachstumsbremsen

- Unternehmen brauchen neue Finanzierungslösungen, um Restrukturierungen und

Transformationen bewältigen zu können



September 2024: Restrukturierungsexperten blicken besorgt auf die Entwicklung

der deutschen Wirtschaft. Mehr als 80 Prozent von ihnen erwarten, dass das

Bruttoinlandsprodukt in diesem und im nächsten Jahr stagnieren oder sogar

schrumpfen wird. Damit nimmt der Transformationsdruck auf die Unternehmen weiter

zu. Besonders groß ist der Handlungsbedarf in der Automobilwirtschaft, im Bau-

und Immobiliensektor sowie im Handel. Das sind einige der Ergebnisse der

diesjährigen Restrukturierungsstudie von Roland Berger, für die rund 200

Experten aus den Bereichen Bankwesen, Insolvenzverwaltung, Private Equity,

Sanierungsberatung und Unternehmensführung befragt wurden.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Anders als in früheren Phasen können die Unternehmen derzeit nicht auf einekonjunkturelle Trendwende und einen damit verbundenen, absehbaren Wachstumsschubhoffen. Es gilt nun, sich in einem herausfordernden Finanzierungsumfeld aufweiter verschärfende wirtschaftliche Schwierigkeiten einzustellen", sagt AdrianPielken, Partner bei Roland Berger.98 Prozent der Experten erwarten einen weiter steigenden Transformationsdruckfür die Unternehmen. Am größten ist dieser in der Automobilindustrie - die fastneun von zehn Befragten nennen. Damit ist der Wert gegenüber dem Vorjahr nocheinmal um 30 Prozentpunkte gestiegen. Sowohl Automobilhersteller als auch ihreZulieferer stehen vor großen Herausforderungen. Sie müssen in Forschung undEntwicklung investieren, ihre Prozesse (weiter) optimieren und flexibleStrategien entwickeln, um in einem sich schnell verändernden internationalenMarktumfeld erfolgreich zu bleiben - auch wenn die weltweite Autoproduktion inden nächsten Jahren nur moderat wachsen dürfte.Auf den Plätzen zwei und drei der Branchen mit dem größtenRestrukturierungsbedarf folgen mit Bau und Immobilien (48%) sowie Handel (46%)zwei Industrien, die im Vorjahr ähnlich eingeschätzt wurden. Auffällig ist dieVeränderung auf den weiteren Rängen: Der Maschinen- und Anlagenbau, Deutschlandszweite Schlüsselbranche und jahrzehntelanger Exportgarant, steht mittlerweilefür mehr als jeden dritten Experten unter hohem Transformationsdruck.Bürokratie und Fachkräftemangel bremsen das WachstumMit 57 Prozent der Nennungen stehen Bürokratie und Regulierung in diesem Jahr