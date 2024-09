Alexander Thieme von der A&M verrät 3 Tipps, mit denen Betriebe es trotzdem schaffen, die Auftragsbücher zu füllen (FOTO)

Hannover (ots) - Ob Fachkräftemangel oder Auftragsknappheit - das Handwerk macht

schwere Zeiten durch. Alexander Thieme will Betriebe dabei unterstützen,

effektiv gegenzusteuern: Mit der A&M steht er Handwerkern darum mit erprobten

Strategien bei der Gewinnung von Kunden und Bewerbern zur Seite. Wie sich

Handwerker trotz der prekären Auftragslage über Wasser halten, beleuchtet der

folgende Beitrag.



Nach einigen starken Jahren ist die Auftragslage im Handwerk endgültig wieder

abgeflaut. Einige Betriebe müssen jetzt sogar erbittert darum kämpfen, ihre

Auftragsbücher zu füllen. Gründe dafür gibt es viele - nicht zuletzt die

wirtschaftliche Unsicherheit, die noch immer vielerorts um sich greift. Eines

steht unweigerlich fest: Die Auftragslage im Handwerk verschlechtert sich

spürbar. Dennoch haben viele Handwerksbetriebe den Ernst der Lage noch nicht

erkannt. Sie halten sich an alten Aufträgen fest und glauben, sich so über

Wasser halten zu können - ein Irrglaube. "Handwerksbetriebe, die nach wie vor

nicht in Aktion treten, werden schon bald das Nachsehen haben und im schlimmsten

Fall ganz ohne Aufträge dastehen" mahnt Alexander Thieme von der A&M.







Strategie, die auch eine effektive und zeitgemäße Vermarktung der Betriebe

einschließt", erklärt der Experte weiter. "Wer heute die Auftragsbücher füllen

will, setzt nicht länger auf Zeitungsanzeigen, sondern auf digitales Marketing.

Hilft auch das nicht, gilt es, gezielt nachzufassen." Mit der A&M unterstützen

Alexander Thieme und sein Team Fachfirmen aus dem Handwerk und der Industrie bei

der Gewinnung von Neukunden und neuen Mitarbeitern. Weit mehr als 500 Firmen

konnte das Unternehmen bereits erfolgreich dabei unterstützen, durch digitales

Marketing planbar mehr Aufträge und Bewerberanfragen zu gewinnen. Welche drei

Dinge wirklich helfen, um der Auftragsflaute zu entkommen, hat Alexander Thieme

im Folgenden zusammengefasst.



1. Gezielt bei Leads nachfassen



Bevor Handwerksbetriebe sich nach neuen Aufträgen umsehen, sollten sie bereits

gestellte Anfragen einmal konkret nachfassen. Dabei gilt es zu prüfen, welche

Anfragen in den letzten Wochen und Monaten hereingekommen sind, aber nicht

abgeschlossen wurden. Häufig nämlich werden die Angebote von den

Handwerksunternehmen erstellt, doch die Rückmeldung vonseiten der Kunden bleibt

aus. Der Betrieb sollte hier erneut Kontakt aufnehmen und nachfassen: Oftmals

stellt sich heraus, dass der Kunde noch immer Interesse hat - wer sich ins Seite 2 ► Seite 1 von 2



