Branchen mit Chancen: Rohstoffe, KI und Healthcare

Derzeit laufen die Märkte fast im Gleichschritt nach oben, Unterschiede zwischen Branchen, Regionen und der Qualität von Einzelaktien werden kaum gemacht. „Doch langfristig wird sich hier wieder eine Differenzierung ergeben“, sagt Carsten Gerlinger, Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum AM. „Und dann sind einige Branchen besser aufgestellt als andere.“

Bis es soweit ist, dass ausschließlich KI-getriebene Unternehmen entstehen und wachsen, behilft sich der Markt mit einer Übergangskrücke: „Es wird einfach angenommen, dass die heute großen Spieler auch in der KI-Zukunft groß und wichtig sind“, so Gerlinger. „Das kann auch tatsächlich so kommen, muss es aber nicht.“ Ein Blick in die Geschichte lehrt sogar eher, dass ein neuer Megatrend auch ganz neue Firmen hervorbringt – und die alten dann fallengelassen werden. Netscape oder AOL mögen als Beispiele dienen.

„Die Erwartung, dass es die alten Firmen wie Amazon, Google, Microsoft & Co. sind, die vom KI-Trend profitieren, lässt eher an der Stärke der Umwälzung zweifeln“, sagt Gerlinger. „Wer den Markt ernst nimmt, kann KI nur als Untertrend des großen Trends zur Digitalisierung sehen.“ Und diese Digitalisierung bringt ganz unterschiedliche Gewinner hervor. „Auch hier sind die Lieferanten des KI-Trends wie Nvidia ganz vorne dabei“, sagt Gerlinger.

„Doch mehr Zukunft und geringere Bewertungen haben Rohstoffe und Rohstoffaktien.“ Zwar sind die Kurse durch die mauen Konjunkturaussichten eher verhalten gelaufen oder werden sogar gedrückt. „Doch gerade die Nachfrage nach Industriemetallen und hier vor allem nach Kupfer wird stark steigen, wenn die Digitalisierung voranschreitet.“ Da in fast allen Bereichen der Rohstoffproduktion zuletzt wenig in neue Kapazitäten investiert wurde, wird es hier bei anziehender Nachfrage erst einen Preisschub geben, bevor dann die Kapazitäten angepasst sind. „Rohstoffaktien werden in jedem Fall zu den Profiteuren zählen“, so Gerlinger.

Ein ganz anderes, wesentlich länger laufendes, vielleicht nie endendes Trendthema ist der Bereich Gesundheit und die Sorge darum. Krankheiten zu heilen, Schmerz und Not zu lindern ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis. „Das sorgt dafür, dass hier die Ausgaben immer weiter steigen werden“, so Gerlinger. „Und selbst wenn die heutige High-End-Medizin irgendwann zum Standard werden wird: Es wird immer weiter geforscht und verschrieben und gutes Geld verdient.“ Und das mehr oder weniger unabhängig von der Konjunktur, was die Healthcare-Branche zu einem eher defensiven Investment macht, das auch in schlechten Zeiten Wachstum schaffen kann.

Mehr unter www.moventum.lu.

Über Moventum:

Moventum S.C.A. als unabhängiger Financial Service Partner bietet Finanzdienstleistern wie Beratern und Vermögensverwaltern sowie institutionellen Kunden aus aller Welt seit mehr als 20 Jahren eine Heimat. Die digitale Plattform „MoventumOffice“ ermöglicht Zugang zu mehr als 10.000 Fonds, ETFs und weiteren Wertpapieren. Darüber hinaus können Finanzberater hier Depots für ihre Kunden eröffnen, Handelsaufträge platzieren sowie Analyse-, Reporting- und Support-Tools nutzen. Institutionelle Kunden können ihren kompletten Fondshandel mit komplementären Services im Rahmen einer Sammel- oder Einzeldepotführung bei Moventum auslagern. Für Asset-Manager werden weitreichende Fondsservices übernommen: von der Register- und Transferstelle über Fondsbuchhaltung bis zu Unternehmensverwaltung und Domizilierungsservice.

Moventum Asset Management S.A. (Moventum AM) ist eine hundertprozentige Tochter der Moventum S.C.A. In der Management Company, in der sich seit Jahresbeginn 2019 die Expertise des Asset Managements von Moventum konzentriert, werden die Moventum-eigenen Dachfonds sowie die individuellen Mandate im Rahmen der Vermögensverwaltungsportfolios gemanagt.