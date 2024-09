Schon wieder Ärger mit der US-Justiz: Ende der SAP-Rallye?

DAX-Schwergewicht SAP ist mit einem dicken Minus von fast 4 Prozent am Mittwoch der Verlierer des Tages. Grund für den Kursrutsch sind laufende Ermittlungen des US-Justizministeriums, die Anleger zu Gewinnmitnahmen veranlassten. Der Kurs fiel unter die psychologisch wichtige Marke von 200 Euro, die erst diesen Monat erstmals überschritten worden war.

Das US-Justizministerium untersucht seit mindestens 2022, ob SAP und der IT-Wiederverkäufer Carahsoft Technology Preisabsprachen bei Geschäften mit dem US-Militär und anderen staatlichen Stellen getroffen haben. Laut einem Bericht von Bloomberg prüfen die Ermittler, ob die beiden Unternehmen über einen Zeitraum von zehn Jahren überhöhte Preise berechnet haben. SAP hat sich zu den laufenden Untersuchungen bisher nicht geäußert.

Laut Bloomberg geht es um über 2 Milliarden US-Dollar an SAP-Technologie, die die Regierung seit 2014 erworben hat. Im Zuge der Ermittlungen wurden die Büros von Carahsoft in Virginia am Dienstag von FBI-Agenten durchsucht.

Es ist nicht die erste Begegnung von SAP und der US-amerikanischen Justiz in diesem Jahr. Im Januar akzeptierten die Walldorfer eine Strafe von rund 222 Millionen US-Dollar, um die Ermittlungen wegen Bestechungspraktiken in sieben Ländern einzustellen. Dabei ging es um Vorwürfe, dass Regierungsbeamte in Indonesien und Südafrika bestochen wurden, um Aufträge zu erhalten.

Noch am Dienstag hatten die SAP-Aktien ein Allzeithoch von über 208 Euro erreicht, auf Jahressicht liegt das Plus immer noch fast 45 Prozent. Damit war SAP einer der Spitzenreiter im DAX 2024.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion