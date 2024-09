Rentenpaket II gut für Rentner, schlecht für Junge

Kassel (ots) -



- Heiko Hauser: "Künftig wird fast die Hälfte des Bruttolohns auf Sozialabgaben

entfallen."

- "Das sogenannte Generationenkapital ist Symbolpolitik mit marginalen

Auswirkungen."

- "Ohne eigene Altersvorsorge ist Altersarmut kaum vermeidbar. Je früher man

anfängt, desto besser."



"Das von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte Rentenpaket II stellt eine

gute Nachricht für die heutigen und baldigen Rentner dar, ist aber eine

schlechte Neuigkeit für die heute noch jungen und berufstätigen Menschen",

erklärt Heiko Hauser, Geschäftsführer der konzernunabhängigen

Finanzberatungsgruppe Plansecur. Das mit dem Rentenpaket II eingeführte

"Generationenkapital" stuft der Finanzprofi zwar als "Schritt in die richtige

Richtung" ein, "aber es ist nur ein Trippelschritt und damit bloße

Symbolpolitik", weil die Auswirkungen in einem primär umlagefinanzierten

Rentensystem marginal ausfielen.





Babyboomer profitieren, Gen X, Y und Z haben das NachsehenPlansecur rechnet vor: 2020 hat die gesetzliche Rentenversicherung 354Milliarden Euro ausbezahlt. Bei einer Steigerung um 2 Prozent pro Jahr ergebensich 467 Milliarden Euro im Jahr 2036. Der durch das "Generationenkapital"zugeführte Beitrag soll bis dahin 10 Milliarden Euro betragen, also nur 2,1Prozent. "Das ist zwar der richtige Weg, aber auf absehbare Zeit in der Summelächerlich", sagt Heiko Hauser. Er spitzt zu: "Die Babyboomer profitieren, aberfür die Generationen X, Y und Z sieht es bei der staatlichen Rente weiterhineher düster aus. Sie sind gut beraten, sich in so jungen Jahren wie möglich umeine selbst finanzierte Altersvorsorge abseits der staatlichen Rentenpolitik zukümmern, um ihren Lebensstandard im Alter halten zu können."Erschwerend für die arbeitende Bevölkerung kommt hinzu, dass aller Voraussichtnach in den nächsten Jahren angesichts eines weiter steigendenDurchschnittsalters auch die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherungzunehmen werden, heißt es bei Plansecur. "Die Beitragssätze als Anteil desBruttoarbeitsentgelts werden sich der 50 Prozent-Marke nähern", blickt HeikoHauser sorgenvoll in die Zukunft.Sehr hohe Belastung für 2035 absehbarZu der von der Bundesregierung geplanten Beitragssatzanhebung bei derRentenversicherung von 18,6 auf 20 Prozent ab 2028 und auf 22,3 Prozent ab 2035sagt Volker Britt: "1997 und 1998 betrugen die Beiträge bereits 20,3 Prozent.Die Höhe der Beiträge ist immer abhängig von der gesamtwirtschaftlichenSituation. Die Beiträge zu den Sozialkassen lagen 1997 und 1998 aber lediglich