QS Global MBA & Business Master's Rankings 2025

Die QS Global MBA und Business Master's Rankings 2025 umfassen 58 Länder und Territorien und analysieren die weltweit 340 besten globalen MBAs sowie eine Reihe von spezialisierten, stark nachgefragten Business Master's Rankings, darunter Master in Management, Finance, Marketing, Business Analytics und Supply Chain Management.

Die Vereinigten Staaten dominieren nach wie vor die MBA-Rangliste, denn alle drei Spitzenplätze werden von amerikanischen Business Schools belegt. Zum fünften Mal in Folge wird der MBA der Stanford GSB zur weltweiten Nummer eins gekürt, während die Wharton School auf Platz zwei bleibt, gefolgt von der Harvard Business School auf Platz drei. Die Überlegenheit der Stanford GSB wird untermauert durch die weltweit besten Alumni-Ergebnisse und die außergewöhnliche Beschäftigungsfähigkeit der Absolventen.

Die Ergebnisse zeigen, dass die deutschen MBAs zu den besten der Welt gehören, wobei die Mannheim Business School und die WHU (Otto Beisheim) in dieser Kennzahl perfekt abschneiden. Deutschlands führender MBA-Anbieter, die Frankfurt School of Finance & Management, klettert in der Gesamtwertung um beeindruckende fünf Plätze auf Rang 40.

QS Global Full-Time MBA 2025: Top 20 Hochschule Land/Territorium 2025 Rang 2024 Rang Stanford Graduate School of Business Vereinigte Staaten 1 1 Penn (Wharton) Vereinigte Staaten 2 2 Harvard Business School Vereinigte Staaten 3 3 MIT (Sloan) Vereinigte Staaten 4 6 London Business School Vereinigtes Königreich 5 4 HEC Paris Frankreich 6 5 Cambridge (Judge) Vereinigtes Königreich 7 =9 Columbia Business School Vereinigte Staaten 8 7 IE Business School Spanien 9 8 IESE Business School Spanien 10 =9 INSEAD Frankreich =11 11 Northwestern (Kellogg) Vereinigte Staaten =11 12 UC Berkeley (Haas) Vereinigte Staaten 13 13 UCLA (Anderson) Vereinigte Staaten 14 15 Chicago (Booth) Vereinigte Staaten 15 14 Yale-School of Management Vereinigte Staaten 16 16 NYU (Stern) Vereinigte Staaten 17 17 Imperial College Business School Vereinigtes Königreich 18 20 Oxford (Said) Vereinigtes Königreich 19 18 SDA Bocconi School of Management Italien 20 21

Global Full-Time MBA: Deutschland im Fokus

QS listet sechs deutsche MBAs auf, von denen drei in der Tabelle aufsteigen, während zwei abfallen und einer in der Rangfolge stabil bleibt.

QS Global Full-Time MBA Ranking 2025: Deutsche Business Schools im Ranking Hochschule 2025 Rang 2024 Rang Frankfurt School of Finance & Management 40 45 Mannheim Business School 47 46 WHU (Otto Beisheim) 55 58 ESMT Berlin 78 85 HHL Leipzig Graduate School of Management 131-140 121-130 Hochschule Bremen 251+ 251+

Die Frankfurt School of Finance & Management ist die am besten bewertete deutsche Wirtschaftshochschule und belegt weltweit Platz 40. Sie rühmt sich mit der besten Schools Beschäftigungsquote für Absolventen in Deutschland, die bei diesem Indikator auf Platz 21 liegt. Auch die Mannheim Business School schneidet in diesem Bereich gut ab und belegt Platz 43.

ist die am besten bewertete deutsche Wirtschaftshochschule und belegt weltweit Platz 40. Sie rühmt sich mit der besten Schools in Deutschland, die bei diesem Indikator auf Platz 21 liegt. Auch die schneidet in diesem Bereich gut ab und belegt Platz 43. Der Return on Investment ist eine Stärke der deutschen MBAs: Vier Business Schools sind bei diesem Indikator unter den Top 20 der Welt. Nur in den USA gibt es mehr Top 20 Business für Return on Investment, nämlich neun.

Deutsche Business Schools in den Top 20 der Welt für Return on Investment Hochschule Indikator Rang Mannheim Business School 1 WHU (Otto Beisheim) 1 ESMT Berlin 12 HHL Leipzig Graduate School of Management 12

Bei keinem anderen Indikator befindet sich eine deutsche Wirtschaftshochschule unter den Top 50. Eine besondere Herausforderung stellt der Indikator Alumni-Ergebnissen dar, bei dem die WHU ( Otto Beisheim ) mit 99 bundesweit am besten abschneidet.

Business Master's Rankings: Deutschland Highlights

QS listet 15 deutsche spezialisierte Wirtschaftsmaster, darunter acht Master in Management, vier Master in Finance, zwei Master in Business Analytics und ein Master in Supply Chain Management.

Die WHU ( Otto Beisheim ) ist bundesweit führend bei den Masterstudiengängen in Management und Finance mit jeweils Platz 24 und 28 in der Tabelle.

ist bundesweit führend bei den Masterstudiengängen in Management und Finance mit jeweils Platz 24 und 28 in der Tabelle. Die Mannheim Business School bietet mit Platz 42 den besten Master in Business Analytics in Deutschland an, während die einzige andere gerankte Business School für diesen Master, die Frankfurt School of Finance & Management , im Bereich 51-60 liegt.

bietet mit Platz 42 den besten Master in Business Analytics in Deutschland an, während die einzige andere gerankte Business School für diesen Master, die , im Bereich 51-60 liegt. Die Kühne Logistics University beherbergt den einzigen gerankten Masterstudiengang in Supply Chain Management in Deutschland, der in diesem Bereich auf Platz 51+ liegt.

Globales MBA-Ranking: Überblick

Asiens bester MBA-Anbieter ist die National University of Singapore Business School, die weltweit auf Platz 25 liegt. Sie schneidet beim QS-Indikator Beschäftigungsfähigkeit hervorragend ab und erreicht hier die höchste Punktzahl in Asien. Auch in den Bereichen Alumni-Ergebnissen und Thought Leadership gehört sie zu den Spitzenreitern in der Region.

bester MBA-Anbieter ist die Business School, die weltweit auf Platz 25 liegt. Sie schneidet beim QS-Indikator hervorragend ab und erreicht hier die höchste Punktzahl in Asien. Auch in den Bereichen und gehört sie zu den Spitzenreitern in der Region. In Kanada ist Toronto (Rotman) nach wie vor die bestplatzierte MBA-Schule (39) weltweit und die einzige kanadische Business School unter den Top 50 der Welt. Sie ist landesweit führend in den Bereichen Beschäftigungsfähigkeit , Thought Leadership und Studentenvielfalt.

ist (Rotman) nach wie vor die bestplatzierte MBA-Schule (39) weltweit und die einzige kanadische Business School unter den Top 50 der Welt. Sie ist landesweit führend in den Bereichen , und Das am besten bewertete Vollzeit-MBA-Programm Chinas wird von der Tsinghua-Universität angeboten, die auf Platz 29 liegt. Es ist das zweitbeste MBA-Programm in Asien aufgrund von Thought Leadership , Beschäftigungsfähigkeit und Return on Investment .

wird von der Tsinghua-Universität angeboten, die auf Platz 29 liegt. Es ist das zweitbeste MBA-Programm in Asien aufgrund von , und . Dank der europaweit höchsten Punktzahl für Thought Leadership und hervorragender Alumni-Ergebnisse und Return on Investment rühmt sich die HEC Paris mit dem besten MBA Kontinentaleuropas und belegt weltweit Platz sechs. Es folgt die IE Business School in Spanien , die insgesamt auf Platz neun liegt.

und hervorragender und rühmt sich die HEC Paris mit dem besten MBA und belegt weltweit Platz sechs. Es folgt die IE Business School in , die insgesamt auf Platz neun liegt. Die Melbourne Business School ist national führend in Australien und bietet das beste MBA-Programm Ozeaniens . Dank ihrer erstklassigen Thought Leadership und der besten Bewertung der Region für Beschäftigungsfähigkeit und Return on Investment liegt sie weltweit auf Platz 32. Sie wird dicht gefolgt von der UNSW (AGSM) auf Platz 33.

und bietet das beste MBA-Programm . Dank ihrer erstklassigen und der besten Bewertung der Region für und liegt sie weltweit auf Platz 32. Sie wird dicht gefolgt von der UNSW (AGSM) auf Platz 33. Im Vereinigten Königreich ist die London Business School mit dem fünften Platz weltweit führend. Sie rühmt sich der weltweit dritthöchsten Punktzahl für Beschäftigungsfähigkeit und gehört zu den fünf besten der Welt in den Bereichen Alumni-Ergebnisse und Thought Leadership.

Weltbeste spezialisierte Business-Masterstudiengänge

Die HEC Paris führt die weltweite Rangliste für zwei Masterstudiengänge an, darunter den Master in Management und den Master in Marketing .

und den . Oxford (Said) führt die Tabelle der Masterstudiengänge im Bereich Finance an und ist weltweit führend in den Bereichen Beschäftigungsfähigkeit , Alumni-Ergebnisse und Thought Leadership.

(Said) führt die Tabelle der an und ist weltweit führend in den Bereichen , und MIT Sloan bietet den weltweit führenden Master in Business Analytics an und rühmt sich mit erstklassigen Alumni-Ergebnissen und Beschäftigungsfähigkeit .

an und rühmt sich mit erstklassigen und . Weltweit führend bei den Masterstudiengängen in Supply Chain Management ist Michigan (Ross). Er zeichnet sich durch hervorragende Beschäftigungsfähigkeit, Alumni-Ergebnisse und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus.

QS-Präsident Nunzio Quacquarelli sagt: „Die QS-Rankings zur Managementausbildung für Hochschulabsolventen bieten unabhängige Einblicke für karriereorientierte Studenten, die sich in der globalen Wirtschaftsausbildungslandschaft zurechtfinden wollen. Durch die Bereitstellung einer detaillierten vergleichenden Analyse helfen diese Rankings Studieninteressierten, fundierte Entscheidungen über Programme zu treffen, die ihren Karrierezielen entsprechen. Egal, ob sie eine Führungsposition in einem Unternehmen anstreben, in einem Start-up-Unternehmen innovativ tätig sein wollen oder Einfluss auf den öffentlichen Sektor nehmen möchten - die Studierenden können diese Erkenntnisse nutzen, um ihren beruflichen Weg zu gestalten. Wir empfehlen künftige Führungskräfte, sich mit diesen Ergebnissen auseinanderzusetzen, sich mit Gleichgesinnten und Mentoren auszutauschen und sich bei unseren persönlichen und virtuellen Master- und MBA-Networking-Events von Experten beraten zu lassen."

Detaillierte Informationen zur QS-Methodik finden Sie unter QS Business Masters Rankings 2021 Methodik | TopMBA.com und QS Global MBA Rankings 2022 - Methodik | TopMBA.com.

