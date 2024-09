BSW hält sich Optionen offen und stellt Bedingungen

POTSDAM (dpa-AFX) - Nach der Landtagswahl in Brandenburg ist eine Koalition aus SPD und dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) noch offen. "Wir werden das mit der SPD besprechen, ob das geht und was da geht", sagte der BSW-Landesvorsitzende Robert Crumbach vor der konstituierenden Sitzung der Landtagsfraktion. "In der Gesundheitspolitik und in der Bildungspolitik erwarte ich die größten Differenzen." Das Wissen der Grundschüler sei in Deutsch und Mathematik zu gering.

Der Landeschef zeigte sich grundsätzlich offen für ein Sondierungsgespräch mit der SPD: "Wir werden heute nach der Fraktionssitzung eine Sitzung des Landesvorstands haben, wahrscheinlich eine Gesprächsgruppe bestimmen und der SPD mitteilen, dass wir zu den Gesprächen bereit sind", sagte Crumbach.