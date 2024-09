Sopra Steria als einer der führenden Anbieter für KI-Services in Europa ausgezeichnet (FOTO)

Paris/Hamburg (ots) - Im international renommierten "PAC Innovation Radar 2024"ist Sopra Steria als einer der besten Anbieter von KI-Services in Europaausgezeichnet worden. Als eines von nur acht Unternehmen erhielt Sopra Steriadie Gesamtbewertung "Best-in-Class".Das IT-Analystenhaus Pierre Audoin Consultants (PAC) hat im Rahmen desdiesjährigen Innovation-Radars die Stärken und Kompetenzen von insgesamt 28Anbietern bewertet. Der Fokus lag auf dem Portfolio, der Vision, der Strategiesowie den Kundenprojekten der untersuchten Unternehmen.Sopra Steria erhielt mit "Best in Class" die höchste Bewertung in gleichmehreren Bereichen, darunter Back Office, generative Künstliche Intelligenz(GenAI) und digitale Kundenbindung. Zudem führt PAC Sopra Steria als den ambesten bewerteten Anbieter KI-basierter Services für das Personalmanagement inEuropa auf."Ausschlaggebend für die Bewertung von Sopra Steria als ,Best in Class' bei KI-und GenAI-basierten Services waren der hohe Reifegrad und die umfangreichgeschulte Belegschaft", sagt Valérie Delage, eine der leitenden Analysten beiPAC. "Das Unternehmen hat in Europa eine starke Expertise in KI-basiertenServices für diverse Geschäftsprozesse, Human Capital Management, DigitalCustomer Engagement und Back-Office Workflows unter Beweis gestellt."PAC hob ferner das Engagement von Sopra Steria für souveräne KI-Ansätze hervor,die sich insbesondere durch Datentransparenz, Open-Source-Lösungen undregionales Hosting auszeichnen. Auch die Zusammenarbeit des Unternehmens mitForschungsinstituten nannte PAC als wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Die starkePräsenz im öffentlichen Sektor unterstreiche zudem die Position von Sopra Steriaals vertrauenswürdiger Partner für KI-Initiativen in EuropaErst kürzlich hat Sopra Steria Next, die Managementberatung der Sopra SteriaGruppe, in der Studie "Navigating the AI Era" (https://www.soprasteria.com/services/consulting/insights-and-publications/ai-4-business-centric-categories-to-leverage-performance) eine Verdoppelung des KI-Marktes bis 2028 prognostiziert. MitBlick auf das rasante Wachstum hat Sopra Steria es sich zur Aufgabe gemacht,Kunden bei der Bewältigung ihrer unternehmensspezifischen KI-Herausforderungenzu unterstützen und mit KI einen positiven Beitrag zu leisten."Die Top-Platzierung bestätigt unsere Position als einer der wichtigstenKI-Akteure in Europa und unterstreicht unser Engagement für souveräne,vertrauenswürdige KI-Lösungen als verlässliche europäische Alternative zu denglobalen Tech-Playern. Wir sind stolz auf diese Auszeichnung, die unsereLeidenschaft für Innovation und unsere Fähigkeit widerspiegeln, transformativeKI-Lösungen in verschiedenen Branchen überall in Europa bereitzustellen", sagtCyril Malargé, CEO der Sopra Steria Gruppe.Über Sopra SteriaSopra Steria ist ein führendes europäisches Technologieunternehmen mitanerkannter Expertise in den Geschäftsfeldern Consulting, Digital Services undSoftwareentwicklung. Der Konzern unterstützt seine Kunden dabei, die digitaleTransformation voranzutreiben und konkrete und nachhaltige Ergebnisse zuerzielen. Sopra Steria bietet umfassende End-to-End-Lösungen, die großeUnternehmen und Behörden wettbewerbs- und leistungsfähiger machen - und zwar aufGrundlage tiefgehender Expertise in einer Vielzahl von Branchen, innovativerTechnologien und eines kollaborativen Ansatzes. Das Unternehmen stellt dieMenschen in den Mittelpunkt seines Handelns mit dem Ziel, die Digitalisierungfür seine Kunden zu nutzen, um eine positive Zukunft für alle zu gestalten. Mit56.000 Mitarbeitenden in rund 30 Ländern erzielte der Konzern 2023 einen Umsatzvon 5,8 Milliarden Euro.Sopra Steria (SOP) ist an der Euronext Paris (Compartment A) notiert - ISIN:FR0000050809Weitere Informationen finden Sie unter http://www.soprasteria.comPressekontakt:Sopra Steria:Nils RitterTel.: +49 (0) 151 40625911E-Mail: mailto:nils.ritter@soprasteria.comPER Agency:Maya EngelmannTel:+49(0)40 253185-143E-Mail: mailto:maya.engelmann@per-agency.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/50272/5872515OTS: Sopra Steria SE

Die Sopra Steria Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 188,4EUR auf Tradegate (24. September 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.