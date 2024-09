Beiersdorf: Luxus geht immer

Die Hamburger sind eine Wachstumsaktie. Seit Ende 1996 hat sich das Papier in etwa verzehnfacht. Kein Wunder, der Konzern wird exzellent von Familienhand geführt. Die Anteile befinden sich mehrheitlich in den Händen der Tchibo-Erben. Bekannte Marken sind Nivea, 8x4, Labello, Eucerin und Hanseplast. Wichtigste Marken sind Nivea und Labello sowie Tesa.

Im ersten Halbjahr legte der Umsatz des Gesamtkonzerns um 7,1% auf knapp 5,2 Milliarden zu. Die Luxusmarke La Prarie schwächelt wegen der Konsumflaute in China. Vorstandschef Vincent Warnery betont, daß in dem schwierigen Umfeld sich Luxusmarken überdurchschnittlich entwickeln. Brot- und Buttergeschäft bleiben allerdings Nivea und Labello in einer Umsatzgrößenordnung von knapp 3 Milliarden Euro. Der Umsatz mit Nivea-Produkten stieg um rund 11%. Dabei gelang das Kunststück, mehr Mengen zu verkaufen und gleichzeitig den Preis zu erhöhen. Besonders Deos und Hautpflegeprodukte waren gefragt. Trotz der Wirtschaftsflaute in dem großen Absatzmarkt China, bleibt im Reich der Mitte Beiersdorf gut im Geschäft. Die Hamburger haben eine spezielle E-Commerce-Strategie. Beispielsweise steigt der Umsatz mit La Prairie im Onlinehandel dank Verkaufsinitiativen etwa über Tiktok. Unternehmenslenker Warnery verrät, daß sich die Luxusprodukte im zweiten Halbjahr besser entwickeln werden.

Für den laufenden Turnus stellt der Beiersdorf-Chef ein organisches Umsatzwachstum von 6 bis 8% in Aussicht. Wichtig ist dabei die Erlösentwicklung vor allem bei La Prairie. Der operative Gewinn soll etwas über dem Ergebnis des letzten Jahres liegen. Die Mittelfristziele von Beiersdorf sehen vor, daß die Konsumentensparte in den kommenden Jahren um jährlich 0,5%-Punkte steigen. 2023 hatten die Hanseaten hier 12,9% erzielt, nach 12,3% im Jahr davor. Weiteres Wachstum sieht Beiersdorf in einer Internationalisierungsstrategie. Vor allem möchte man die Märkte China, Nigeria und die USA in Angriff nehmen. Das Unternehmen ist an der Börse mit 29 Milliarden Euro bewertet. Das KGV schätzungsweise 30. Angesichts der Stabilität des Geschäfts ist die Bewertung nicht zu hoch. Erstmals seit 2007 hebt Beiersdorf die Dividende an. Seit 2009 hat die Ausschüttung stabil bei 70 Cent gelegen und wird jetzt auf 1 Euro erhöht. Außerdem wurde ein Rückkaufprogramm aufgelegt mit einem Volumen von bis zu 500 Millionen.