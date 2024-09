Bayerische Volks- und Raiffeisenbanken zeigen im ersten Halbjahr 2024 Stärke / Wachstum trotz Konjunkturflaute

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Die bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken haben in den erstensechs Monaten des Jahres 2024 ihre Resilienz und Solidität unter Beweisgestellt. "Trotz fehlender konjunktureller Impulse sind die Volks- undRaiffeisenbanken in Bayern weiter gewachsen. Das belegt, dass die Bankenvorausschauend und der Lage angepasst agiert haben", erklärte Stefan Müller,Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern (GVB), bei der Vorstellung derHalbjahreszahlen am Mittwoch in München. Mit Sorge betrachtet der Verbandallerdings die lahmende konjunkturelle Entwicklung und die zugleich zunehmendeBürokratie, die Finanz- und Realwirtschaft gleichermaßen belasten. "InDeutschland schlummern ungenutzte Potenziale, die jedoch derzeit in Bürokratieverpuffen", kritisierte Müller.Die bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken konnten dagegen trotz einesschwierigen Umfelds für positive Nachrichten sorgen. Insgesamt stiegen dieAusleihungen zwischen Januar und Juni um 0,9 Prozent. Gegenüber Juni 2023 hatdas Kreditvolumen sogar um 2,2 Prozent zugenommen, wie GVB-VorstandsmitgliedAlexander Leißl erläuterte: "Die bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken stehensolide da und konnten damit zuverlässig die Kundinnen und Kunden mit Kreditenund Finanzdienstleistungen versorgen." Das Neugeschäft mit Unternehmenskreditenbelief sich auf 6,4 Milliarden Euro und lag damit leicht über dem Vorjahreswertvon 6,3 Milliarden Euro. Allerdings zeigt sich hier die Auswirkung der schwachenKonjunktur, da dieser Wert im ersten Halbjahr 2022 noch bei 8,3 Milliarden Eurolag.Wohnungsbau und Wertpapiere im FokusDas Neugeschäft mit Wohnungsbaukrediten an private Haushalte stieg im Vergleichzum Vorjahreszeitraum von 5,7 Milliarden Euro auf 6,2 Milliarden Euro. Trotzleichtem Aufwärtstrend bleibt das Neugeschäft jedoch deutlich hinter denVorjahren zurück. Im ersten Halbjahr 2022 wurden noch 12,2 Milliarden Euro neueWohnungsbaukredite an private Haushalte vergeben. "Impulse für den Wohnungsbausind unumgänglich. Mit verbesserten Abschreibungsmöglichkeiten und steuerlichenAnreizen hat die Bundesregierung bereits Schritte in die richtige Richtunggetan. Angesichts des hohen Wohnungsbedarfs reichen diese aber noch nicht aus",betonte Leißl. "Wir können als Gesellschaft nicht unbeteiligt zusehen, wenn sichimmer weniger Menschen eigenen Wohnraum und somit eine wesentliche Säule zuihrer Altersvorsorge leisten können", ergänzte Müller.Erfreulich ist aus Sicht des GVB das nach wie vor hohe Interesse der Kundinnenund Kunden der Volks- und Raiffeisenbanken an Wertpapieren. 56.000 neue Depotsrichteten die Banken im ersten Halbjahr ein. "In Deutschland entwickelt sich