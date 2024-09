Netflix-Aktie vor gewaltigem Ausbruch?

Zum anderen waren andere Technologie-Aktien, allen voran Halbleiter- und KI-Werte wie AMD , Intel und Nvidia aus der Perspektive vieler Anleger schlicht interessanter. Dieser Aufmerksamkeitsverlust hat Netflix jedoch nicht geschadet. Ganz im Gegenteil: Die Aktie verteuerte sich am Dienstag auf ein neues Allzeithoch.

Um die Aktie von Streaming-Dienstleister und Branchenprimus Netflix ist es in den vergangenen Wochen und Monaten still geworden. Das hatte zum einen damit zu tun, dass die strategischen Initiativen des Unternehmens, wie das Vorgehen gegen Account-Sharing und das Einführen werbefinanzierter Abonnements inzwischen umgesetzt sind.

Ausbruch auf neue Allzeithochs: Was ist jetzt noch zu holen?

Damit gewinnt der Ausbruch über die alten Rekordnotierungen sowie die Marke von 700 US-Dollar an Fahrt. Ob für Anleger die Chance besteht, hier noch aufzuspringen, oder ob der Zug bereits abgefahren ist, soll ein Blick in den Chart aufklären.

Bemerkenswert stabiler Erholungstrend

Seit ihrem katastrophalen Kurseinbruch im Winter 2021/22 hat sich die Aktie von Netflix erholen können. Bemerkenswert ist vor allem die Konstanz der Aufholjagd, die überwiegend in einem Trendkanal mit einem Umfang von etwa 100 US-Dollar stattgefunden hat.

Im vergangenen Herbst kam es zwar zu einem kurzzeitigen Ausbruch nach unten, der aber führte zu einem letztlich erfolgreichen Test der 200-Tage-Linie, die damit als Unterstützung bestätigt wurde. Auf Ausbruchsversuche zur Oberseite verzichteten ihrerseits die Bullen.

Ausbruch auf neue Allzeithochs

Das hat Netflix keinen Abbruch getan, denn im August gelang ein erstes neues Rekordhoch. Dieses wurde am Dienstag nach einem zwischenzeitlichen Pullback in Richtung der 50-Tage-Linie erneut übertroffen. Damit gewinnt der Ausbruch über das im Herbst 2021 bei 700 US-Dollar markierte Allzeithoch an Fahrt.

Dieser dürfte mit der Aufwärtstrendoberkante bei etwa 750 US-Dollar ein erstes Ziel finden. Auch ein Ausbruchsversuch aus dem Trendkanal ist denkbar, wenngleich das Kursgeschehen der vergangenen zweieinhalb Jahre dagegenspricht.

Technische Unterstützung fehlt

Die Nachhaltigkeit der aktuellen Ausbruchsbemühungen ist jedoch fraglich, denn die Aktie hat angesichts der zunehmenden bearishen Divergenzen im Relative-Stärke-Index (RSI) sowie dem Trendstärkeindikator MACD ein Problem.

Die befinden sich bereits seit rund einem halben Jahr gegen den Trend der Aktie in Abwärtstrends. Das könnte einer nachhaltigen Trendwende der Aktie zur Unterseite den Boden bereiten, selbst wenn kurzfristig ein Ausbruch gelingen sollte.

Aus dieser Gefahrenlage würden sich die Bullen erst dann befreien, wenn ihnen eine so umfangreiche Ausbruchsbewegung gelingt, dass auch RSI und MACD neue Hochs bilden – das ist aus einer Perspektive der nachlassenden technischen Stärke aber ein schwieriges Unterfangen.

Fazit: Gewinne laufen lassen, aber nicht mehr neu einsteigen!

Diese Ausgangslage nährt den Verdacht, dass der Zug bei Netflix bereits abgefahren ist. Anleger, die bei der Aktie bereits investiert sind, können ihre Gewinne laufen lassen und darauf setzen, dass das jüngste Hoch vom Markt als Kaufsignal aufgefasst wird.

Ein Neueinstieg drängt sich aufgrund der bearishen Divergenzen sowie des fortgeschrittenen Aufwärtstrends allerdings nicht mehr auf – auch weil die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 38 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 48 für das laufende Geschäftsjahr bereits wieder teuer bewertet ist.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion