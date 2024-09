Hybrid Power Solutions sichert sich großen Auftrag im Anschluss an Präsentation bei Branchentagung

Vancouver, British Columbia – 25. September 2024 / IRW-Press / Hybrid Power Solutions Inc. (CSE: HPSS) (OTC: HPSIF) (FWB: E092) („Hybrid“ oder das „Unternehmen“), ein führender Anbieter von nachhaltigen Energieversorgungslösungen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nach seiner Teilnahme an der vierteljährlichen Tagung der Superintendenten (Bauleiter) in Ottawa einen bedeutenden Auftrag abschließen konnte.