Dax bleibt am Mittag im Minus - SAP stürzt ab

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch nach einem bereits schwachen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter im Minus geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 18.915 Punkten berechnet, 0,4 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.Die größten Abschläge gab es bei SAP. Hintergrund sind offenbar Medienberichte über Ermittlungen wegen des Verdachts von Preisabsprachen in den USA. Auch die Papiere von BMW und Infineon ließen am Mittag deutlich nach. Entgegen dem Trend zulegen konnten dagegen unter anderem die Aktien von Siemens Healthineers, Siemens Energy und Beiersdorf.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1184 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8941 Euro zu haben.Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 74,67 US-Dollar; das waren 50 Cent oder 0,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.