BYD, Nio, Xpeng und Co: Chinas E-Auto-Aktien drehen auf!

Für chinesische Basiswerte ging es am Dienstag steil bergauf, nachdem die Zentralregierung in Peking ein Maßnahmenpaket zur Belebung der krislenden Wirtschaft auf den Weg gebracht hat. Der technologielastige ETF KraneShares CSI China Internet legte um beeindruckende 10,3 Prozent zu.

Eintagsfliege oder Trendwende? So steht's jetzt um die Charts!

Mit Ausnahme von Branchenprimus BYD hatten in diesem Jahr bislang alle chinesischen E-Auto-Aktien mit zum Teil dramatischen Verlusten zu kämpfen. Die wurden mit Kursanstiegen von bis zu 12 Prozent im Fall von Xpeng zwar noch nicht wieder wettgemacht. Wie der Blick in die Charts zeigt, hat sich die Ausgangslage für viele Werte aber deutlich verbessert.

Zunächst zum Branchenprimus BYD, der mit Gewinnen von rund 16 Prozent auf ein bislang erfolgreiches Börsenjahr zurückblickt. Hier könnte mithilfe der Kursgewinne vom Dienstag der Sprung über die Marke von 32 US-Dollar gelingen, das entspricht im Handel an der Börse in Hongkong dem Widerstand bei 250 HK-Dollar.

Gelingt dieser, ist die Rückkehr in den zwischenzeitlich aufgegebenen Aufwärtstrendkanal möglich, der BYD eine Anstiegschance bis etwa 35 US-Dollar einräumen sollte. Steigende Kurse der Aktie werden aktuell durch die technische Indikation unterstützt, im Trendstärkeindikator MACD sollte aber ein zum Ausbruch passendes, neues Hoch erzielt werden.

Eine Achterbahn der Gefühle haben Anleger bei der Aktie von Li Auto hinter sich. Nach einem schwungvollen Jahresstart führte ein Island Gap zu einem katastrophalen Kurseinbruch, woraufhin die Aktie mehr als die Hälfte ihres Wertes einbüßte – Margensorgen taten hier nach einem verpatzten Modellstart ihr übriges.

In den vergangenen Monaten gelang zwischen 17 und 20 US-Dollar jedoch eine Bodenbildung, die von bullishen Divergenzen in der technischen Indikation begleitet wurde. Mit dem Kursanstieg der vergangenen Tage konnte die Aktie den Widerstand bei 22 US-Dollar hinter sich lassen, steht aber nun vor der 25-Dollar-Marke sowie der herannahenden 200-Tage-Linie.

Auch beim ehemaligen Publikumsliebling Nio gab es in diesem Jahr nicht viel zu holen. Rund 35 Prozent hat die Aktie seit dem Jahreswechsel an Wert verloren. Gegenüber ihren 52-Wochen-Tiefs um 3,60 US-Dollar haben sich die Anteile inzwischen jedoch deutlich verteuern und hierbei vom Ausbruch aus zwei Flaggenformationen profitieren können, die wie bei Li Auto durch bullishe Divergenzen unterstützt wurden.

Am Dienstag konnte die 200-Tage-Linie per Aufwärtsgap überwunden werden, das ist ein technisch starkes Zeichen, allerdings steht die Aktie damit unmittelbar vor dem Widerstand bei 6 US-Dollar. Kann dieser jedoch mithilfe der aktuell herrschenden technischen Stärke überwunden werden, dürfte ein fortgesetzter Anstieg bis 7 US-Dollar winken.

Für den chinesischen Partner von Volkswagen Xpeng ging es mit einem Plus von 11,9 Prozent besonders steil bergauf. Das verbesserte die in 2024 triste Bilanz auf ein Minus von 26,66 Prozent. Auch hier könnten die gegenüber dem Jahreswechsel erlittenen Verluste in den kommenden Wochen und Monaten deutlich kleiner werden, denn auch dieser Aktie ist der Sprung über die 200-Tage-Linie und mit dem Überwinden des Widerstands bei 10 US-Dollar ein Ausbruch gelungen.

Vorausgegangen ist diesem ein Bodenbildungsprozess bei rund 7 US-Dollar. Auch hier wurde eine mögliche Trendwende vorab durch bullishe Divergenzen begünstigt. Mit Blick auf den inzwischen leicht überkauften RSI ist zwar ein zeitnaher Pullback denkbar, sollte dieser aber zu einem erfolgreichen Test des jüngsten Ausbruchs zumindest über die 200-Tage-Linie führen, wäre das ein mittelfristig ermutigendes Zeichen.

Die Börsenhistorie von Zeekr, der Ausgründung des chinesischen Automobilherstellers Geely, ist eine noch kurze. Das Unternehmen ist erst in diesem Jahr an den Markt gebracht worden. Viel haben Anleger angesichts der bisher erlittenen Verluste jedoch nicht verpasst.

Nach einer inzwischen erfolgreichen Bodenbildung im Bereich von 15 US-Dollar gelang der Aktie aber der Sprung über die 50-Tage-Linie. Hieran waren die Käufer in den vergangenen Wochen immer wieder gescheitert. Luft hat Zeekr nun bis in den Bereich von 20 US-Dollar.

Fazit: Stark verbesserte Chartbilder, aber nicht alle sind gleichermaßen geeignet

Chinesische E-Auto-Aktien waren am Dienstag stark gefragt und konnten ihre zum Teil angeschlagenen Chartbilder mit Kursanstiegen von zehn Prozent und mehr erheblich verbessern. Dabei profitieren sie auch von zum Teil seit Monaten bestehenden bullishen Divergenzen, die für nachhaltige Trendwenden sprechen könnten.

Die Fahrzeughersteller bleiben aber vor das Problem gestellt, dringend ihre Margen verbessern zu müssen, denn ein möglicherweise höherer Absatz wird die Profitabilitätsprobleme, die vor allem Nio belasten, nicht lösen. Anleger, die die verbesserten technischen Ausgangslagen in den Werten kaufen wollen, sollten daher vor allem bei BYD und Li Auto zuschlagen, deren Gewinnspannen mit die höchsten in der Branche sind.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion