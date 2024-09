Sinkende Zinsen und US-Wahlen stützen den Goldpreis

Goldmarkt-Bullen jubeln, denn die Kurse für das Edelmetall steigen kontinuierlich. Für ausreichend Auftrieb sorgen nicht nur die Unsicherheiten rund um die Weltkonjunktur, die US-Präsidentschaftswahlen und diverse geopolitische (Dauer-) Krisen, sondern auch die fortlaufenden Käufe der Zentralbanken. Wichtigster Preistreiber sind indes deren geldpolitische Lockerungen, wie sie von der EZB bereits vollzogen und der FED erwartet werden: Denn je niedriger das Zinsniveau, desto geringer die Konkurrenz von Anleihen für das zinslose Gold-Investment. Das World Gold Council verzeichnete im vierten Monat im Folge Zuflüsse in Gold-ETFs mit physischer Hinterlegung, für viele Analysten (Goldman, Macquarie) rückt die 3.000-US-Dollar-Marke in Reichweite. Wer auf Gold setzen will, wählt das passende Anlageprodukt entsprechend seiner Markterwartung und Risikobereitschaft.

Das Quanto-Discount-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000SW880Q4 bietet bei einem Preis von 243,40 Euro einen Puffer von 7,2 Prozent. Die Maximalrendite liegt bei 6,60 Euro oder 5,3 Prozent p.a., wenn Gold am 21.3.25 mindestens auf Höhe des Caps von 2.500 US-Dollar notiert. Die baugleiche Strategie mit Laufzeit Juni gibt’s unter der ISIN DE000SY6WHS7: Das Produkt weist einen Puffer von 8,1 Prozent auf und generiert beim Preis von 241 Euro eine maximale Rendite von 9 Euro oder 4,9 Prozent p.a. Beide Produkte haben ein Bezugsverhältnis von 1/10 und werden in allen Szenarien in bar abgerechnet.

Erwartung steigender Notierungen: Gold-ETC

Der Gold-ETC der BNP Paribas mit der ISIN DE000PS7G0L8 bezieht sich auf 1/10 Feinunze Gold (31,1034768 Gramm / 10). Da das Verwahrentgelt von derzeit 0,99 Prozent pro Jahr nur über das Bezugsverhältnis auf täglicher Basis entnommen werden kann, liegt dieses aktuell bei 0,09255. Die Partizipationsrate beträgt jedoch 1:1, sodass die Goldpreisbewegungen exakt abgebildet werden. Für diesen ETC werden keine physischen Bestände gehalten, stattdessen überwacht die Tochter der Deutschen Börse AG, Clearstream Frankfurt AG, die Sicherheitenstellung der BNP Paribas. Der Spread beträgt aktuell 0,42 Euro, was einer Spanne von ca. 4,70 US-Dollar in der Feinunze Gold entspricht.

ZertifikateReport-Fazit: Gold gilt als Kriseninvestment und eignet sich grundsätzlich als Beimischung zum Depot, da es nur eine geringe Korrelation zu Aktien und Anleihen aufweist. Da Gold weltweit in US-Dollar abgerechnet wird, übernehmen Anleger beim ETC ein Wechselkursrisiko.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Gold oder von Anlageprodukten auf Gold dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de