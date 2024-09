Friedrich Vorwerk - KI als Chance?

Die großen Plattformbetreiber wie Google, Meta, Amazon, Tesla oder SAP investieren gerade insgesamt dreistellige Milliardensummen in Entwicklung und neue Datenzentren, die allesamt viel Strom fressen werden. Davon können auch Anleger profitieren. Aber wie? Investitionen in Versorger? Häufig sind diese stark reguliert. Besser könnten da Anlagen in Infrastruktur-Anbieter wie Friedrich Vorwerk sein. weiterlesen