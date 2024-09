Goldpreis kompromisslos auf 3.000 US-Dollar?! Auch Silber droht zu eskalieren

Die starke Dynamik des Ganzen schürt zusätzliche Bedenken. Ist da etwas im Busch? Möglicherweise droht den Aktienmärkten doch eine knackige Korrektur; Leitzinssenkungen durch EZB und Fed hin oder her. Und so baut vielleicht der ein oder andere bereits einem ausgedehnten Korrekturszenario (um den Begriff Crash zu vermeiden) an den Aktienmärkten vor. Schließlich hat sich Gold als Fels in der Brandung bereits in der Vergangenheit ein ums andere Mal bewährt.

Rückenwind bekommt der Goldpreis aber auch von der Geopolitik. Die Situation im Nahen Osten gleicht dem sprichwörtlichen Pulverfass. Eine regionale Ausweitung des Konflikts kann nicht ausgeschlossen werden. Auch der zuletzt gestiegene Preis für Brent Öl spiegelt diese Sorgen wider.

Goldpreis kompromisslos auf 3.000 US-Dollar?!

Die Entwicklungen und das damit einhergehende Absicherungsbedürfnis lassen sich auch an den Beständen der physisch besicherten Gold-ETF ablesen. Diese verzeichnen aktuell wieder deutliche Zuflüsse. Das war bekanntlich bis vor kurzem nicht so.

Der Goldpreisanstieg wird von mehreren Säulen getragen. Das macht das ganze Konstrukt so stabil. Zudem hat sich die Rallye mittlerweile verselbstständigt. Jedes neue Rekordhoch rückt Gold noch mehr in den Fokus. Die Hausse nährt die Hausse. Augenscheinlich passt aktuell alles zusammen, sodass ein kompromissloser Durchmarsch des Edelmetalls in Richtung 3.000 US-Dollar nicht überraschen sollte.

Die Aktien von Goldproduzenten oder Goldexplorern profitieren überproportional von der Goldpreisrallye. Newmont Corp. löste zuletzt ein frisches Kaufsignal aus. Auch Barrick Gold scheint sich zum Sprung bereit zu machen.

Nicht minder spannend sind die Konstellation bei Kupfer und Silber. Während Kupfer bereits im Kommentar „Spektakuläre Wende - Kupfer von der Kette gelassen. Kupferproduzenten vor Kursrallye?!“ ausführlich thematisiert wurde, richtet sich der Fokus an dieser Stelle auf Silber.

Auch Silber droht zu eskalieren

Silber profitiert von der aktuellen Gemengelage, die nicht zuletzt auch von einem infolge der Zinssenkung der Fed und der Aussicht auf weitere Senkungen arg geschwächten US-Dollar maßgeblich mitbestimmt wird. Besondere Spannung verspricht zudem die aktuelle Charttechnik.

Wie im oberen Chart deutlich zu erkennen ist, stehen sich der markante Widerstandscluster um 32+ US-Dollar (unter anderem liegt hier das Doppeltop aus dem Mai dieses Jahres) und eine potenzielle V-Formation (orange dargestellt) gegenüber. Es bedarf nur noch des Vorstoßes über die 32+ US-Dollar, damit sich das Potenzial entfalten kann. Sollte ein entsprechender Vorstoß gelingen (gestern scheiterte Silber an den 32+ US-Dollar) würden sich die Widerstandsbereiche um 35 US-Dollar (aus dem Jahr 2012) und 37 US-Dollar (ebenfalls aus dem Jahr 2012) als mögliche Bewegungsziele anbieten. Auch ein Überschießen der Bewegung wäre ob der Marktenge nicht auszuschließen. Sollte es hierzu kommen, könnte es für Silber in Richtung 40 US-Dollar / 45 US-Dollar gehen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte