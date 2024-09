Experten Klimawandel ist große Gesundheitsgefahr Ungebremste Erderwärmung, steigender Meeresspiegel: Experten haben beim 14. Extremwetterkongress in Hamburg vor den Folgen des Klimawandels gewarnt und zum Handeln aufgerufen. "Niemals zuvor haben wir in Deutschland und weltweit ein so warmes Jahr …