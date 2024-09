David Kasper von KASPER & KÖBERPartner erklärt, warum ein Wegzug für Unternehmer richtig teuer werden kann - und wie sie dies vermeiden (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Fürth (ots) - Zu hohe Steuern stellen eines der größten Hindernisse beimUnternehmenswachstum wie auch beim privaten Vermögensaufbau dar. Die Lösungnennt sich "Steuern steuern!" - ein Motto, das bei der Steuerkanzlei KASPER &KÖBERPartner Programm ist. Geschäftsführer und Inhaber David Kasper und seinTeam helfen Menschen individuell mit strategischer Steuerberatung dabei, ihreSteuerlast möglichst gering zu halten und von Steuervorteilen Gebrauch zumachen. Dabei setzt der Steuerberater ausschließlich auf bewährte Methoden undStrategien aus der Praxis, um Steuerkonzepte zu entwickeln, die seinen Mandantenlangfristigen Mehrwert bieten. Was es mit der Wegzugsbesteuerung auf sich hatund wie Unternehmer diese vermeiden, verrät er hier.Irgendwann ins Ausland zu ziehen, ist für viele Deutsche ein lang ersehnterTraum. Wer jedoch ein Unternehmen in Deutschland besitzt und sich nicht davontrennen möchte, hat es mit dem Wegzug in vielen Fällen schwer. Der Grund dafürist die sogenannte Wegzugsbesteuerung - eine Steuer, die anfällt, wenn einGesellschafter einer GmbH seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt. So etwas kannschnell teuer werden. "Die Wegzugsbesteuerung behandelt die Auswanderung einesGmbH-Gesellschafters ähnlich wie einen Verkauf seiner Unternehmensanteile. Beieinem Unternehmenswert von einer Million Euro kann somit ein sechsstelligerBetrag an Steuern anfallen", erklärt David Kasper von der Steuerkanzlei KASPER &KÖBERPartner."Doch es gibt eine Lösung: Je nach Rechtsform unterscheiden sich auch dieBedingungen beim Wegzug. Für jemanden, der sein Unternehmen beim Auswandernnicht abgeben will, bietet sich besonders eine Umwandlung in eine GmbH & Co. KGoder die Einbringung der Anteile in eine Stiftung an", so der Steuerberaterweiter. Er ist seit 2021 Geschäftsführer und Partner des SteuerbürosKÖBERPartner und erstellt für seine Mandanten individuelle Steuerstrategien nachdem Motto "Steuern steuern!", um ihre Steuerlast dauerhaft zu minimieren. Was esmit der Wegzugsbesteuerung im Detail auf sich hat und wie Unternehmer dieserentgehen, hat David Kasper im Folgenden zusammengefasst.Die Wegzugsbesteuerung als finanzielle Hürde für AuswandererBei vielen Unternehmen bilden sich mit der Zeit beträchtliche Mengen an stillenReserven - Eigenkapital, das nicht in der Jahresbilanz auftaucht. DieWegzugsbesteuerung dient dazu, diese stillen Reserven, die beim Wegzug inDeutschland verbleiben, angemessen zu besteuern. In der Praxis wird dies übereinen fiktiven Unternehmensverkauf realisiert, der zum Zeitpunkt des Wegzugsangesetzt wird. Die Steuer wird also so berechnet, als hätte der Gesellschafterseine gesamten Anteile am Unternehmen zu dem Wert verkauft, den sie zum