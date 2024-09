Schweizer Solidität plus relative Stärke in einem Tracker

Aktuell dominieren die Diskussionen über ein Soft Landing der Weltkonjunktur, die US-Wahlen sowie Ukraine- und Gaza-Konflikt die Nachrichten – und gerade institutionelle Anleger suchen Sicherheit in unsicheren Zeiten. Daher feiern defensive Aktien an vielen Märkten ein Comeback: Geschäftsmodelle, die weniger anfällig für zyklische Schwankungen sind, aber auch kalkulierbarer sind als viele High-Tech-Unternehmungen und daher weniger unter allzu optimistischen Bewertungen leiden, stehen derzeit auf den Empfehlungslisten. Typische Vertreter dieser defensiven Werte sind Pharma- und Health-Care-Aktien, Nahrungsmittel-Konzerne aber auch Energieversorger – Branchen, die an der Schweizer Börse traditionell besonders stark vertreten und gewichtet sind. Mit dem Open-End-Index-Zertifikat auf den Aktionär Schweiz Index mit der ISIN DE000DA0AAW8 haben Morgan Stanley und der Indexanbieter Solactive die Top-Player des Alpenstaats in einen Index gepackt, mit einer systematischen Relative-Stärke-Selektion kombiniert und investierbar gemacht.

15 Schweizer Large & Mid Caps: 3x Größe, 12x Trendstärke