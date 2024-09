Baader Bank belässt Hornbach Holding auf 'Add' - Ziel 95 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Hornbach Holding mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Add" belassen. Der Baumarktkonzern habe in seinem zweiten Geschäftsquartal bei zwar niedrigerem Umsatz, aber höherem Gewinn solide abgeschnitten und den Ausblick auf 2024/25 bestätigt, schrieb Analyst Volker Bosse in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Hornbach baue Marktanteile in Deutschland und in den meisten internationalen Märkten weiterhin aus./ajx/ag

