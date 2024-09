Zwei Tage im Zeichen nachhaltiger Transformation und innovativer Partnerschaften (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Mit großen Erwartungen, starken Partnern und einem

vielfältigen Programm findet am 30. und 31. Oktober das IMPACT FESTIVAL statt.

Die vierte Auflage bestreitet das von neosfer veranstaltete Event erstmals in

der Messe Frankfurt. Über 4.500 Teilnehmende aus Wirtschaft, Politik und

Zivilgesellschaft kommen zusammen, um nachhaltige Innovationen und konkrete

Lösungsansätze zu präsentieren und zu diskutieren. Das Festival ist der zentrale

Treffpunkt für Unternehmen und Investor:innen, die sich für die Zukunft der

nachhaltigen Wirtschaft engagieren und gilt als Europas größte B2B-Community für

die nachhaltige Transformation.



Investorenkonferenz: Nachhaltigkeit als Investment-Chance





Zu den Programm-Highlights des Festivals gehört die Investorenkonferenz am 31.Oktober. Sie richtet sich an führende VCs, Business Angels, Family Offices undLimited Partners. Der StartHub Hessen und das Hessische Ministerium fürWirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum (HMWVW) unterstützendie Konferenz. Im Zentrum der Veranstaltung stehen Keynotes und Panels zuzukunftsweisenden Themen wie "The State of the Impact Market" und "NaturalCapital and Biodiversity". Hochkarätige Speaker wie Umut Sönmez, Staatssekretärim HMWVW, Tina Dreimann, Gründerin und Managing Director bei better ventures,und der renommierte Finanzunternehmer Carsten Maschmeyer teilen ihre Expertiseund diskutieren darüber, wie Investitionen zu globalen Lösungen für dieNachhaltigkeit beitragen können.Exklusive Side Events und Networking-GelegenheitenBesonders großen Wert legen die Veranstalter:innen des IMPACT FESTIVAL darauf,zahlreiche und vielfältige Möglichkeiten zum Netzwerken zu schaffen. NebenMatchmaking-Tischen vor Ort, einem Netzwerkraum sowie konkreten Formaten umKontakte zu knüpfen, wird es auch Programmpunkte wie das Abendevent "Impact byNight", ein exklusives Investor Dinner oder den B Corp Stammtisch geben, dieergänzend zum Event Raum für intensiven Austausch und neue Kontakte bieten.Corporate Partner beteiligen sich aktiv am ProgrammAuch die Corporate Partner des IMPACT FESTIVAL tragen zum umfangreichen Programmbei. Das Medienhaus Ströer, dieses Jahr erstmals als Partner dabei, beteiligtsich am Panel "Wie Smart-City-Konzepte lokale Treiber für Nachhaltigkeit werdenkönnen" und unterstützt das Event zusätzlich mit Außenwerbung.Auch die Mainova AG ist offizieller Partner des IMPACT FESTIVALS und wird inKooperation mit Eintracht Frankfurt ein exklusives Side Event am 31. Oktober im Deutsche Bank Park umsetzen. Business-Pass-Inhaber haben die Möglichkeit, sich