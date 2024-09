Pullback in Vorbereitung!

Insgesamt befinden sich die Märkte im Aufwind, daran dürften auch untergeordnete bärische Chartmuster kaum etwas ändern. Nachdem der Dow Jones sein mittelfristiges Ziel um das 161,8 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 42.124 Punkten erfolgreich abgearbeitet hatte, hat die Aufwärtsdynamik sichtlich an Fahrt verloren. Aktuell keilt sich der Index in einem bärischen Keil ein, der für gewöhnlich zur Unterseite aufgelöst wird. Nach der erfolgreichen Auflösung einer inversen SKS-Formation zur Monatsmitte käme nun ein Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau und Nackenlinie nicht ungelegen.

Der erfolgreiche Ausbruch des Dow Jones Index über die Barriere zwischen 41.414 und 41.447 Punkten hat dem Barometer ein frisches Kaufsignal beschert, übergeordnet wird an einem Anstieg an 43.186 und 43.875 Punkte festgehalten. Kurzzeitig könnte der DJIA allerdings einen Test der Nackenlinie um 41.414 Punkten anstreben, sobald der bärische Keil regelkonform auf der Unterseite aufgelöst wird. Dies würde wiederum neuerliche Long-Chancen auf mittelfristiger Basis eröffnen. Geht es dagegen unter 41.350 Punkte talwärts, müssten zwingend Abschläge auf 40.865 Zähler eingepreist werden. Ein Durchbruch auf der Oberseite würde dagegen unmittelbares Kurspotenzial an die genannten Zielmarken eröffnen.

Dow Jones Index (4h-Chart in Punkten) Tendenz:

Fazit: Insgesamt wird beim DJIA eine Kursrallye an 43.875 Punkte favorisiert, eine erfolgreiche Auflösung des bärischen Keils mit Zielen um 41.414 Punkten könnte ein strategisches Lang-Investment begünstigen. Um möglichst viel aus diesem Fahrplan herauszuschlagen, könnte dann beispielshalber das mit einem Hebel von 19,2 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN MJ0SP1 zum Einsatz kommen. Vom gegenwärtigen Niveau aus beliefen sich die Renditechance auf insgesamt 75 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei rechnerisch 34,91 Euro. Eine Verlustbegrenzung wird sich allerdings erst noch an den zu ermittelnden Tiefständen orientieren müssen.