neue Wachstumsperspektiven für deutsche Unternehmen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt am Main (ots) - Sage (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.gqh-2BaxUzlo7XKIuSly0rC6b9BGMF2LNjFt7H-2B41UhjVQMd6k2zLZ97DOx6LQXhVNA-Fy_Y55Y8yYnYIEdg5t8JAZFKmuJcTCKxECX0iniCk7SMzMlQn8weXbF9bUAOODGiYJovps34gYWrtPeiL0F7TjC0f-2BhL1P0lRHr-2BlbpbXzw9ZE4hpXoP02a3RqCWsaxzIECC3Y-2B8iBKfMHecd-2FQIcuDOwouYaeStQUW0bPTKVgdbt1buP9G6K9sr5zRDsvUkFmuV-2BVcJAmynf4enp6oyC1iHfEU3sspjPmsuSeLbgTUPnoKfvUxp1doQxrslAFwsdO5Y0slVihyd7lfATNqQKw6Gffd3fpCqXvjvlSadc3dY2LLW-2BDa9rvz5i8p9GO9KWnlBW9C6WezDp-2BXbH3XQhQMm0P3xtJIr2AP42rb2Vq85p8-3D) , ein führenderAnbieter spezifischer KMU-Lösungen für Buchhaltung, Finanzen, ERP,Personalmanagement und Gehaltsabrechnung, hat heute den Start von Sage Intacctin Deutschland bekannt gegeben. Die ausgezeichnete, cloudbasierteFinanzmanagementlösung zeichnet sich durch fortschrittliche Funktionen fürBusiness Intelligence, Steuerkonformität und Echtzeitanalysen aus. Sie wurdeentwickelt, um den wachsenden Anforderungen moderner Finanzteams in produkt- undserviceorientierten Unternehmen gerecht zu werden und sie zu unterstützen,schnellere und strategische Entscheidungen zu treffen.Laut dem CFO-Report von Sage (https://www.sage.com/de-de/-/media/files/sagedotcom/master/gated-assets/marketing-automation/FY24/DE/Sage-Studie-Der-Schluessel-zum-Erfolg-im-Finanzwesen.pdf) erwarten 96 Prozent der CFOs eine Verlagerung hinzu strategischen Verantwortlichkeiten, die über das traditionelle Finanzwesenhinausgehen. Diese Entwicklung verdeutlicht den wachsenden Bedarf anKI-gestützten Finanzlösungen wie Sage Intacct, die durch Echtzeiteinblicke undautomatisierte Workflows helfen, der zunehmenden Komplexität des Finanzgeschäftszu begegnen und Unternehmenswachstum zu fördern. Durch die Integration vonFinanz-, Vertriebs- und Kundendaten ermöglicht Sage Intacct deutschenUnternehmen, sich von fehleranfälligen Tabellenkalkulationen und manuellerDateneingabe zu lösen, sodass sich die Finanzteams auf Innovation und dieSkalierung von Abläufen konzentrieren können. Das beschleunigt dasUnternehmenswachstum und schafft den entscheidenden Wettbewerbsvorteil."In der heutigen Wettbewerbslandschaft kann selbst der kleinste Vorteil einenentscheidenden Unterschied für den Geschäftserfolg ausmachen", sagt ChristianMehrtens, Geschäftsführer der Landesgesellschaften in der Region Central Europebei Sage. "Sage Intacct gibt CFOs und ihren Finanzteams die Tools an die Hand,die sie benötigen, um Betriebsabläufe zu optimieren und das Unternehmenswachstum