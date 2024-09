STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Deutsche Post (WKN MJ1R0P) Die DHL Group will bis 2030 ihren Umsatz um 50 % steigern. Dafür sollen Wachstumsinitiativen initiiert und die Konzernstruktur im Zuge der Strategie 2030 modernisiert und vereinfacht werden. Unter anderem sollen Post & Paket Deutschland und eCommerce eigenständige Gesellschaften werden. Der Name Deutsche Post AG wird jedoch für die Aktivitäten von Post & Paket Deutschland beibehalten. Deutsche Bank Research belässt die Einstufung für die DHL Group nach der Präsentation der Strategie 2030 mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Hold". Aktuell kostet ein Anteilsschein am Logistik-Konzern 38,33 Euro. Stuttgarter Anleger kaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Deutsche Post. 2. Discount-Call-Optionsschein auf SAP (WKN MG0DT1)

Das US-amerikanische Justizministerium nimmt Geschäfte von SAP und dem IT-Wiederverkäufer Carahsoft unter die Lupe. Die Untersuchungen laufen bereits seit mindestens 2022 und prüfen mögliche Preisabsprachen bei Geschäften mit dem US-Militär und anderen staatlichen Stellen. Eine SAP-Sprecherin lehnte eine Stellungnahme ab. SAP erlebte nach einer Rekordserie einen Rückschlag, der Kurs sank am Vormittag unter die 200-Euro-Marke auf 198,72 Euro und damit 3,72 % im Minus. An der Euwax wird der Rücksetzer zum Einstieg in einen Discount-Call-Optionsschein auf SAP genutzt. 3. Knock-out-Call auf DAX (WKN SY9NTL)

In den vergangenen Tagen versuchte der DAX mehrfach vergeblich, die 19.000-Punkte-Marke nachhaltig zu überwinden, was sich nun rächt. Zur Wochenmitte gerät der Leitindex unter Druck und startet mit Verlusten in den Handel. Zur Eröffnung sinkt er um 0,8 % auf 18.846 Punkte. Trotz guter Vorgaben aus China fehlen Anschlusskäufer. Knock-out-Anleger handeln eifrig Produkte auf den DAX, an der Spitze steht ein Call.

Euwax Sentiment Index

Der DAX ist gestern an der 19.000er Marke abgeprallt und notiert heute bei 18.890 Punkten rund 0,55 % tiefer als am Vortag. Anleger haben wichtige Chartmarken im Blick, wobei eine wichtige Unterstützungszone bei 18.893 Punkten durchbrochen wurde. Der Euwax Sentiment zeigt mit -16 Punkten eine verhaltene Anlegerstimmung an.

Turbulenter Börsenherbst? Die Aussichten für DAX, Gold und ?-l | Börse Stuttgart | BNP Paribas Darum geht's im Video: Cornelia Frey (Senior Communication Manager) und Kemal Baci (BNP Paribas) sprechen über die aktuelle Marktlage und diskutieren die Auswirkungen der XXL-Zinssenkung der US-Notenbank FED. Themen sind zudem die Herausforderungen der Automobilindustrie, die Entwicklung von ?-l- und Goldpreisen sowie die Frage, ob eine weiche Landung der Wirtschaft möglich ist. Zudem beleuchten sie die Marktschwankungen vor den Präsidentschaftswahlen und die Stimmung der Anleger.

