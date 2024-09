Chefwechsel mitten im CoBa-Übernahmekrimi: Orlopp, übernehmen Sie!

Der Aufsichtsrat bestätigte am Dienstagabend Orlopps Ernennung und betonte, die Entscheidung sei aufgrund der aktuellen Herausforderungen unumgänglich. Unicredit hatte zuletzt ihren Anteil an der Commerzbank massiv aufgestockt und hält nun Zugriff auf rund 21 Prozent der Aktien. Damit steht die Zukunft des Frankfurter Geldhauses auf der Kippe, denn die Italiener könnten eine feindliche Übernahme anstreben.

Bettina Orlopp, bisher Vizechefin und Finanzvorstand, übernimmt "zeitnah" das Ruder und wird damit die erste Frau an der Spitze des Traditionshauses in seiner 154-jährigen Geschichte.

Orlopp hat mehrfach betont, dass sie die Unabhängigkeit der Commerzbank verteidigen will. "Wir sind auf einem ausgezeichneten Weg, weitere Rekordergebnisse zu erzielen", sagte sie kürzlich in Berlin. Die Übernahmepläne von Unicredit hätten jedoch für Unruhe gesorgt – eine Entwicklung, die sie entschieden ablehnt.

Unicredit will einen Deal - aber nur zu den "richtigen Bedingungen"

Orlopps Gegenspieler in einem möglichen Übernahmepoker, der Unicredit-CEO Andrea Orcel, betonte währenddessen, dass die Italiener nur dann eine Übernahme der Commerzbank in Betracht ziehen, wenn die Aktionäre breite Unterstützung zeigen und die Bedingungen stimmen. "Wir könnten unsere Investition auch einfach liquidieren", sagte Orcel am Mittwoch auf der Finanzkonferenz der Bank of America in London.

Orcel betonte, dass UniCredit "sehr daran interessiert" sei, die Gespräche mit der deutschen Regierung wieder aufzunehmen. Er stellte jedoch klar, dass ein Deal nur zu den richtigen Bedingungen zustande kommen wird: "Unterschätzen Sie nicht, wie diszipliniert wir sind … wir lassen uns nicht zu einem Deal zu Bedingungen drängen, die für uns nicht richtig sind."

Unterstützung für die neue Chefin

Mehrere Investoren hatten bereits Orlopp als Nachfolgerin von Manfred Knof unterstützt, der zuvor angekündigt hatte, Ende 2025 zurückzutreten. "Es ist Zeit, Bettina zur Kaiserin zu krönen", sagte Roy Adams, Mitgründer des US-Investors Metronuclear. Orlopp gilt als starke Führungspersönlichkeit, die das Institut durch die schwierigen Zeiten manövrieren kann. Auch von Aktionärsseite gibt es Zuspruch für die 54-Jährige. "Der Markt traut ihr zu, das Institut auch operativ zu führen", sagte Klaus Nieding, dem Vizepräsidenten der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW).

Die Commerzbank-Aktie ließ die Nachricht am Mittwoch erst einmal kalt. Die Aktie notiert am frühen Nachmittag nahezu unverändert bei 15,15 Euro.

