Cathie Wood verkauft weiter Palantir-Aktien und wettet jetzt auf PayPal!

Starinvestorin Cathie Wood hat am Montag weitere 7.747 Aktien von Palantir verkauft und setzt damit ihre Verkaufstour fort, wie aus den täglichen Handelsaktivitäten von Ark Ivest zu entnehmen ist. Bereits in den vergangenen Wochen veräußerte Wood massiv Anteile des Softwaregiganten. Die Investorin scheint nach einem starken Run der Aktie Gewinne mitnehmen zu wollen.

Die Palantir-Aktie hat sich seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt. Meldungen, dass CEO Alex Karp in der vergangenen Woche fast 9 Millionen Palantir-Aktien im Wert von über 300 Millionen US-Dollar verkauft hat, konnten die Gewinnserie der Titel nicht beenden. Erst in dieser Woche verzeichnete die Aktie am Dienstag einen negativen Handelsabschluss.