bonprix setzt eigenentwickelten Brand Language Converter ein (FOTO)

Hamburg (ots) - bonprix nutzt Künstliche Intelligenz für eine inspirierende und

markenkonforme Kund*innenkommunikation. Das internationale Modeunternehmen führt

mit dem Brand Language Converter ein innovatives Generative AI Tool auf Basis

von GPT-4 ein, das die einheitliche und konsistente Markensprache des

Unternehmens über alle Kommunikationskanäle hinweg sicherstellt. Das Projekt

wurde in enger Zusammenarbeit mit OSP (Otto Group Solution Provider) kreiert und

anschließend in ogGPT, dem konzerneigenen KI-Assistenten der Otto Group,

implementiert.



Der Brand Language Converter ist speziell auf die https://www.bonprix.de/

Markensprache trainiert, die 2023 im Zuge des umfassenden Marken-Relaunches (htt

ps://www.bonprix.de/corporate/presse/meldung/markenrelaunch-bei-bonprix-modeunte

rnehmen-praesentiert-sich-mit-neuem-logo-und-markenauftritt/) des

Modeunternehmens eingeführt wurde. Ziel und Funktion des KI-Tools ist es, diese

neue Markensprache unternehmensweit zugänglich zu machen und eine konsistent

hohe Sprachqualität über alle Teams und Vermarktungskanäle hinweg zu sichern -

insbesondere in der Kommunikation zu Kund*innen. Damit ist der bonprix Brand

Language Converter das erste KI-Projekt dieser Art innerhalb der Otto Group, das

ein Large Language Model (LLM) auf die eigene Markensprache trainiert - ein

Business Case mit Pioniercharakter.









"Mit dem Brand Language Converter haben wir eine zukunftsweisende Lösung

geschaffen, um unsere Markensprache intuitiv und unternehmensweit erlebbar zu

machen. Das Tool spart Zeit, steigert die Effizienz und ermöglicht es uns, in

allen Texten die klare bonprix DNA zu wahren", erklärt Katharina Brakel, Brand

Language & Copywriting Managerin bei bonprix und Creative Lead für das Tool.

Weiter betont sie: "Unsere Markensprache soll Freude an Mode vermitteln,

inspirieren und wichtige Werte wie Body Positivity transportieren. Der Brand

Language Converter unterstützt uns dabei, diese Botschaften konsistent über alle

Kanäle zu kommunizieren."



Nach erfolgreichem Abschluss der Beta-Phase im Sommer 2024 ist der Brand

Language Converter nun voll im Einsatz und wird bereits von hunderten

Mitarbeitenden, insbesondere in den Bereichen Online- und Printmarketing,

genutzt. Mit bis zu 1.000 Einsätzen pro Monat dient das Tool als virtueller

Sparring-Partner für die Prüfung und Erstellung markenkonformer Texte.



Blick hinter die Kulissen: Wie arbeitet bonprix mit dem Tool?



Der Brand Language Converter kann zwei Arten von Eingaben verarbeiten: Zum einen

prüft das Tool jeden beliebigen Text auf Markenkonformität und übersetzt diesen

inhaltlich in die bonprix Markensprache. Ein Anwendungsbeispiel: Wird der sehr Seite 2 ► Seite 1 von 2



